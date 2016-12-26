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Özbekistan-Afganistan KEK toplantısı

TAŞKENT (AA) - Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te İkinci Özbekistan-Afganistan Karma Ekonomik Kurulu (KEK) toplantısı yapıldı. Özbekistan Dış Ekonomik İlişkiler Yatırım ve Ticaret Bakanı Elyar Ganiyev ile Afganistan Devlet Başkanı Eşref...

Özbekistan-Afganistan KEK toplantısı

TAŞKENT (AA) - Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te İkinci Özbekistan-Afganistan Karma Ekonomik Kurulu (KEK) toplantısı yapıldı.

Özbekistan Dış Ekonomik İlişkiler Yatırım ve Ticaret Bakanı Elyar Ganiyev ile Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin altyapı işlerinden sorumlu danışmanı Humayun Kayumi'nin eş başkanlığında yapılan toplantıya, iki ülkenin, ticaret, yatırım, sanayi, enerji, taşımacılık, elektronik, tarım, gıda ve eczacılık alanlarında çalışan üst düzey bürokrat ve yöneticiler katıldı.

Dış Ekonomik İlişkiler Yatırım ve Ticaret Bakanı Ganiyev, iki ülke arasındaki ekonomik, taşımacılık ve enerji alanındaki iş birliğinin hızla geliştiğini belirterek, Özbekistan'ın Afganistan'daki inşaat, enerji, dağ-maden ve eğitim alanlarındaki projelerde yer aldığını söyledi.

Özbekistan'ın Afganistan'da köprü, demir yolu, elektrik hattı ve su tesisleri inşa ettiğini hatırlatan Ganiyev, ülkesinin Afganistan'a elektrik enerjisi, meyve-sebze, gübre ve petrol mamulleri ihraç ettiğini kaydetti.

Humayun Kayumi de iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi için büyük bir potansiyelin bulunduğunu belirterek, ülkesinin Özbekistan ile tüm alanlardaki iş birliğini artırmak istediğini dile getirdi.

Özbekistan'ın Afganistan'daki altyapı projelerine destek vermesinden dolayı teşekkürlerini bildiren Kayumi, "Özbekistan tarafı, altyapı projelerini hayata geçirerek, Afganistan ekonomisinin geliştirilmesine büyük katkıda bulunuyor." dedi.

Afganistan heyeti, ülkedeki temasları kapsamında ayrıca çeşitli devlet kurumları ve işletmeleri ziyaret ederek, görüşmeler gerçekleştirdi.

İlk Özbekistan-Afganistan KEK toplantısı, geçen yıl yine Taşkent'te yapılmıştı.

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AfganistanÖzbekistan
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