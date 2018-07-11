Özbekistan, Afganistan'a elektrik ihracatını artıracak

TAŞKENT (AA) - Özbekistan, yıl sonuna kadar komşu Afganistan'a elektrik ihracatını artırmayı planlıyor.



Özbek Energo Devlet İşletmesinden yapılan açıklamada, Özbekistan'dan geçen sene 200 milyon kilovatsaat elektrik ihraç edilen Afganistan'a bu yıl sonuna kadar 2 milyar kilovatsaat elektrik sevkiyatının öngörüldüğü bildirildi.

Özbekistan'ın yeni "Surhan-Puli Humri" elektrik hattının inşasıyla, Afganistan'ın, Orta Asya'nın ortak enerji halkasına katılmasını amaçladığı kaydedilen açıklamada, böylece Afganistan'a daha fazla Özbek elektriğinin ihraç edilebileceği belirtildi.

Açıklamada, maliyeti 150 milyon dolar, uzunluğu 260 kilometre olan Surhan-Puli Humri elektrik hattıyla yıllık 6 milyar kilovatsaat elektriğin Afganistan'a sevk edilebileceği bilgisi paylaşıldı.

Ekim sonuna kadar Afganistan'a ihraç edilen elektrik miktarının arttırılması, trafo ve diğer elektrik cihazlarının ihracatına ilişkin anlaşmanın imzalanmasının öngörüldüğü belirtildi.

Ayrıca Tacikistan'ın bu yıl ilk kez, Özbekistan üzerinden Afganistan'a elektrik sevk ettiği, bu çerçevede şimdiye kadar 140 milyon kilovatsaat Tacik elektriğinin komşu ülkeye dağıtıldığı aktarıldı.

Özbekistan, Afganistan'a ilk kez 2002'de 62 milyon kilovatsaat elektrik sevkiyatı yapmıştı.

