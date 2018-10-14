Özbekistan Başbakanı Aripov Türk iş adamlarıyla görüştü

TAŞKENT (AA) - Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, ülkede faaliyet gösteren Türk iş adamlarıyla bir araya geldi.

Başbakan Aripov, Türk iş adamlarının yanı sıra yatırım, adalet, turizm, sağlık, vergi ile inovasyon kalkınma alanlarından sorumlu bakan ve yardımcıları ile diğer üst düzey Özbek yöneticilerin katıldığı toplantı düzenledi.

Toplantıda konuşan Aripov, iki ülke cumhurbaşkanlarının karşılıklı ziyaretlerinin ardından Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerde yeni sayfa açıldığını kaydederken, Türk vatandaşlarına vize muafiyetinin sağlandığını, Türk şirketleriyle çeşitli projelerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.



Aripov, Özbekistan'ı ziyaret eden TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile yaptığı görüşmede ülkedeki Türk şirketlerin yetkililerinin görüşme talebinin kendisine iletildiğini anımsatarak, her zaman diyaloğa açık Türk iş adamlarına her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

Aripov, “Bu toplantımız faydalı olacaksa bu görüşmeleri sürekli yapabiliriz. Ülkeye gelen iş adamlarına her türlü desteğin sağlanması konusunda Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in özel talimatları var. Bu toplantı, 'yapıldı, oldu bitti' şeklinde bir toplantı değil. Sizlerle kaç kere görüşmemiz gerekiyorsa o kadar bir araya geliriz.” dedi.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen de Türk iş adamlarıyla bir araya gelmesinden dolayı Aripov'a teşekkür etti.

Şen, son dönemde ikili ilişkilerde cumhurbaşkanlarının iradeleriyle çok hareketli bir dönemin yaşandığını belirterek, bu dönemde çok sayıda üst düzey ziyaretlerin yapıldığını, iş forumlarının düzenlendiğini anımsattı.

Buna rağmen ilerleme sağlayamadıkları bazı sıkıntıların bulunduğu alanların varlığını iş adamlarıyla yaptığı görüşmelerden bildiğini aktaran Şen, dolayısıyla mevcut sıkıntı ve beklentileri Özbekistan'ın en yetkili devlet adamına iletilmesi için bu toplantının düzenlendiğini vurguladı.

Şen, düzenli hale gelmesini dilediği toplantının çok faydalı olacağına inandığını söyleyerek, “Türkiye ve Özbekistan iki kardeş devlet. Bizler Özbekistan'ın ilerlemesini istiyoruz. Türk iş adamları burada iş yaparken, 'kazan-kazan' ilkesine göre iş yapacaklardır. Biz, bundan emin olduğumuz için, ilişkilerimizin daha iyi hale gelmesi için Türk iş adamlarımızı desteklemek istiyoruz.” diye konuştu.

Toplantıda, Türk iş adamları karşılaştıkları sorun ve meseleleri dile getirdi.

Toplantının ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan iş adamı Çağatay Köse de Özbekistan'da yatırım yapan bir şirket olarak bu toplantıdan çok memnun kaldıklarını ve çok faydalı olan bu toplantının sürekli olarak yapılması gerektiğini belirtti.