Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2017 ekonomi yılı olsun
2017 ekonomi yılı olsun
En tecrübeli isim o otele genel müdür oldu
En tecrübeli isim o otelin...
PR'ın Startup'ı olmak için yola çıktı
PR'ın Startup'ı olmak için yola...
Çok sayıda baraj, gölet ve sulama tesisini bitirdik
Çok sayıda baraj ve göleti...
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı

Özbekistan-Çin ilişkileri

- Çin Devlet Başkanı Şi: - "Çin, Özbekistan'ın seçtiği kendine özgü gelişme yolunu, devlet bağımsızlığı, egemenliği ve güvenliğini pekiştirme, sosyo-ekonomik gelişmesini teşvik etme ve dış ilişkilerinin arttırılmasına yönelik çabalarını bundan sonra da destekleyecek"

Özbekistan-Çin ilişkileri

TAŞKENT (AA) – Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin Özbekistan ile ilişkilerinin geliştirilmesine özel önem verdiğini belirtti.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, Özbekistan ve Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 25. yıl dönümü münasebetiyle Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'e mektup yolladı.

Şi mektubunda, Özbekistan ile Çin'in yakın dost ve müttefik ülkeler olduğunun altını çizerek, diplomatik ilişkilerin kurulduğu 25 yıl öncesinden bu yana iki ülke arasındaki ilişkilerin sürekli ve istikrarlı olarak geliştiğini belirtti.

Şi Cinping, ülkesinin, Özbekistan'ın kendine özgü gelişme yolunu, devlet bağımsızlığını, egemenlik ve güvenliğini pekiştirmesini, sosyo-ekonomik ilerlemenin teşvik edilmesini ve dış ilişkilerinin arttırılmasına yönelik çabalarını desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

Çin Devlet Başkanı mesajında, "Çin-Özbekistan ilişkilerinin 25. yıl dönümü dolayısıyla iki ülke halklarının refahının arttırılması yolunda karşılıklı siyasi güvenin pekiştirilmesi, Çin ve Özbekistan'ın her yönüyle stratejik ortaklığının sürekli olarak geliştirilmesi yolunda iş birliğine hazırım." ifadelerini kullandı.

Özbekistan'la ilişkilerin başarılı olarak ilerlemesinden duyduğu memnuniyetin altını çizen Şi, söz konusu iş birliğinin gelecekte daha da gelişeceğine olan inancını vurguladı.

- Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in teşekkür mektubu

Mirziyoyev de, Şi Cinping'e cevaben gönderdiği mektupta, iki ülke arasındaki ilişkilerin birkaç yüzyıllık tarihe dayandığına işaret ederek sürekli büyüyen ve dünyada büyük etkinliğe sahip olan Çin'in, Özbekistan'ın yakın ve güvenilir ortağı olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin sağlam geleneksel dostluk, karşılıklı anlayış ve saygıya dayalı olarak ilerlediğini vurgulayan Mirziyoyev, ülkesinin Çin'in dış siyasetini, tek Çin politikasını, terör, aşırıcılık ve ayrımcılığa karşı mücadelesini her zaman destekleyeceğini belirtti.

Özbekistan'daki en önemli ekonomik projelerin, Çin tarafından sürekli olarak desteklenmesini takdirle karşıladıklarını kaydeden Mirziyoyev, Çin'in destek ve katılımıyla ülkede sanayi, enerji, ulaşım, telekomünikasyon, tarım ve diğer alanlarda geniş kapsamlı teknolojik yatırım projelerinin yapıldığını bildirdi.

Ayrıca Mirziyoyev, yakın gelecekte yapılacak üst düzeyli ikili görüşmelerin, Özbekistan-Çin ilişkilerinin her yönüyle gelişmesini daha da hızlandıracağını belirterek iş birliğinin tüm alanlarındaki diyaloğun sürdürülmesi için iyi bir fırsat olduğunu ifade etti.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
çinÇin Devlet Başkanı Şi CinpingÖzbekistanÖzbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.