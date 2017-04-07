Özbekistan Cumhurbaşkanı, BDT İcra Komitesi Başkanını kabul etti

TAŞKENT (AA) - Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) İcra Komitesi Başkanı Sergey Lebedev'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Taşkent'te yapılacak BDT Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılmak üzere ülkede bulunan BDT İcra Komitesi Başkanı Lebedev ile görüştü.

Görüşmede Mirziyoyev, BDT kapsamında karşılıklı menfaatlere dayalı iş birliğinin genişletilmesi ve pekiştirilmesi meselelerine çok önem verilmekte olduğunu vurguladı.

Mirziyoyev, günümüzde BDT'nin çok yönlü iş birliği, ekonominin çeşitli sektörlerinde ortak proje ve programların hayata geçirilmesi meselelerinde fikir alışverişinde bulunulmak için kendine özgü bir alan olduğunu belirtti.

Görüşmede BDT kapsamında serbest ticaret bölgesinin tam olarak faaliyet yapmasının temin edilmesi, ayrıca ulaşım ve iletişim alanlarının hızla geliştirilmesi ve bölgenin transit potansiyelinin arttırılmasına yönelik projelerin hayata geçirilmesi meseleleri detaylı olarak ele alındı.

Kabulde, Özbekistan'da sosyal-siyasi, iktisadi ve hukuki reformların hayata geçiriliyor olması, Özbekistan'ın 2017-2021 yıllarına yönelik kalkınma stratejisinin belirlenmesi, vatandaşların talep ve isteklerinin ele alınması, 2017'nin halk ile diyalog ve insan menfaatleri yılı olarak ilan edilmesi kapsamında yapılan çalışmaların vatandaşların devlete olan güveninin pekişmesine hizmet ettiği vurgulandı.

Lebedev de samimi kabul ve BDT Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının düzenlenmesine yönelik Özbekistan'ın faal katkısından dolayı Mirziyoyev'e teşekkür etti.

Mirziyoyev, BDT Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının verimli geçmesi dileğinde bulundu.