Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Bursa eren sanal Trabzon
Emlakta ufuk turu attı
Emlakta ufuk turu attı
Herşey hijyen için
Herşey hijyen için
Ambalaj ödülleri verildi
Ambalaj ödülleri verildi
İyi markamız olmalı
Gıdada markamız olmalı
Tasarıma tam destek
Tasarıma tam destek

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Fransa'da

- Özbekistan ve Fransa arasında 10 anlaşma ile 5 milyar avroluk iş ve yatırım sözleşmesi imzalandı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Fransa'da
banner17

TAŞKENT (AA) - Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Fransa'ya yaptığı ziyaret kapsamında iki ülke arasında 10 anlaşma ile 5 milyar avroluk yatırım sözleşmesi imzalandı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, göreve gelmesinin ardından Avrupa’ya yaptığı ilk dış gezi kapsamında Fransa'da temaslarda bulundu.

Mirziyoyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Fransız iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşme sırasında Mirziyoyev ile Macron, iki ülke arasındaki işbirliğini, Afganistan'daki durumu ve bölgesel meseleleri de ele aldı.

Görüşmelerin ardından iki ülke arasında taşımacılık, turizm, askeri, teknik yardım, barışçıl amaçlarla uzay araştırmaları, yatırım, kültür ve diğer alanlardaki işbirliğini öngören 10 anlaşma imzalandı. İki ülke dışişleri bakanlıkları arasında 2019-2020 yıllarına yönelik işbirliği programı ile iki ülke çevre ve kültür bakanlıkları arasında işbirliği protokollerine de imza atıldı.

Mirziyoyev'in ziyareti öncesinde düzenlenen iş forumunda Özbekistan ve Fransız şirketleri arasında 5 milyar avroluk iş ve yatırım projeleri ile ilgili sözleşmeler de imzalandı.

Ziyaret kapsamında Fransız iş adamlarıyla bir araya gelen Mirziyoyev, Fransız şirketlerini yatırım yapmak için ülkesine davet etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FransaÖzbekistanÖzbekistan Cumhurbaşkanı Şevket MirziyoyevZiyaret
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1