Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Fransa'da

TAŞKENT (AA) - Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Fransa'ya yaptığı ziyaret kapsamında iki ülke arasında 10 anlaşma ile 5 milyar avroluk yatırım sözleşmesi imzalandı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, göreve gelmesinin ardından Avrupa’ya yaptığı ilk dış gezi kapsamında Fransa'da temaslarda bulundu.

Mirziyoyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Fransız iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşme sırasında Mirziyoyev ile Macron, iki ülke arasındaki işbirliğini, Afganistan'daki durumu ve bölgesel meseleleri de ele aldı.

Görüşmelerin ardından iki ülke arasında taşımacılık, turizm, askeri, teknik yardım, barışçıl amaçlarla uzay araştırmaları, yatırım, kültür ve diğer alanlardaki işbirliğini öngören 10 anlaşma imzalandı. İki ülke dışişleri bakanlıkları arasında 2019-2020 yıllarına yönelik işbirliği programı ile iki ülke çevre ve kültür bakanlıkları arasında işbirliği protokollerine de imza atıldı.

Mirziyoyev'in ziyareti öncesinde düzenlenen iş forumunda Özbekistan ve Fransız şirketleri arasında 5 milyar avroluk iş ve yatırım projeleri ile ilgili sözleşmeler de imzalandı.

Ziyaret kapsamında Fransız iş adamlarıyla bir araya gelen Mirziyoyev, Fransız şirketlerini yatırım yapmak için ülkesine davet etti.