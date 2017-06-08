Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in Astana temasları

TAŞKENT (AA) - Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Konseyi toplantısına katılmak üzere bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana'da Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir araya geldi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in Şerif'i kabulünde ülkeler arasındaki iş birliğinin durumu ve perspektifleri ile bölgesel güvenliğin pekiştirilmesi meseleleri ele alındı.

Görüşmede Mirziyoyev, Özbekistan'ın Pakistan ile çok yönlü ve karşılıklı menfaatlere dayalı iş birliğinin daha da geliştirilmesinden yana olduğunu ifade etti. Şerif de, ülkesinin Özbekistan ile tüm alanlarda iş birliğini daha da geliştirmek istediğini dile getirdi.

- Mirziyoyev ile Gani görüştü

Mirziyoyev, Astana'daki temasları kapsamında ayrıca Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile bir araya geldi.

Özbekistan'ın Afganistan'daki sorunun barışçıl yolla çözülmesi, ülkede istikrarın sağlanması, ekonominin kalkındırılması konusundaki tutumunun değişmez olduğunu yineleyen Mirziyoyev, ülkesinin Afganistan'da inşaat, elektrik enerjisi, taşımacılık ve eğitim alanlarında yapılan projelerde yer aldığını anımsattı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani de Özbekistan'ın Afganistan'da istikrarın sağlanmasındaki katkılarından dolayı Özbek halkı ve yönetimine teşekkür etti.

Gani, Afganistan'ın geçen yıl Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında iki ülke devlet başkanlarının yaptığı görüşmelerde elde edilen anlaşma ve mutabakatların hayata geçirilmesinden yana olduğunu vurguladı.

Mirziyoyev ve Gani görüşmede, ülkeler arasındaki siyasi, ticari-ekonomik, ulaşım ve taşımacılık, kültürel ve insani alanlardaki ilişkilerin geliştirilmesi, uluslararası kuruluşlar çerçevesindeki iş birliği, bölgesel ve küresel öneme sahip güncel meseleleri ele aldı.