TAŞKENT (AA) - Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Türkiye'ye, Özbekistan'da kurulacak İmam Buhari Bilimsel Araştırma Merkezi ve İslam Medeniyeti Merkezi'ne destek vermeye hazır olduğunu açıklamasından dolayı teşekkür etti.

Kamilov, ulusal televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bilim ve Teknoloji Zirvesi kapsamında görüştüğünü anımsattı.

Görüşmede, Semerkant'ta İmam Buhari Bilimsel Araştırma Merkezi ile Taşkent'te İslam Medeniyeti Merkezi'nin kurulması konusunda fikirlerin dile getirdiğini aktaran Kamilov, "Görüşme sırasında Türkiye tarafı, Özbekistan'da kurulacak İmam Buhari Bilimsel Araştırma Merkezi ile İslam Medeniyeti Merkezi'ne her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu açıkladı. Biz de bundan dolayı teşekkür ettik" ifadesini kullandı.

Kamilov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in, Ekim ayında Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini, ziyarette iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesinin ele alınacağını vurguladı.

Ziyarete kadar taraflar arasındaki ekonomik ve yatırım alanlarında ikili anlaşmaların hazırlanacağını aktaran Kamilov, ziyarette yeni ve büyük projelerin gündeme geleceği bilgisini paylaştı.