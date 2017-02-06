Özbekistan-EBRD iş birliği

TAŞKENT (AA) - Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) Rusya ve Orta Asya Direktörü Natalia Khanjenkova ile bir araya geldi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Kamilov ve Khanjenkova arasında Özbekistan'da gerçekleştirilen görüşmede, Özbekistan ile EBRD arasındaki iş birliğinin öncelikli yönleri ve geleceğine ilişkin sorunların ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, Özbekistan ve EBRD ilişkilerindeki geçici duraklamanın, taraflar arasındaki iş birliğinin durumu ve geleceğine yeniden göz atma imkanı verdiği belirtildi.

Özbekistan'daki yapısal reformlar, özel sektör ve KOBİ'lerin geliştirilmesine yönelik ülkede gerçekleştirilen 50'den fazla proje için 1991 yılından sonra 550 milyon dolarlık yatırım yapan EBRD, ülkedeki piyasa reformlarının yavaşlamasını neden göstererek 2009'da Özbekistan'a verdiği kredileri askıya almıştı.