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“Özbekistan ekonomisi yüzde 5,3 büyüyecek"

- Dünya Bankası Özbekistan ekonomisinin bu yıl yüzde 5,3 büyüyeceği öngörüsünde bulundu

“Özbekistan ekonomisi yüzde 5,3 büyüyecek
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TAŞKENT (AA) – Dünya Bankası, Özbekistan ekonomisinin bu yıl yüzde 5,3 büyüyeceği öngörüsünde bulundu.

Özbekistan'ın Gayrisafi Yurtiçi Hasıla büyümesini daha önce 5,1 olarak açıklayan Dünya Bankası bu rakamı yüzde 5,3 olarak revize etti. Bu rakamın 2020 yılında yüzde 5,5, 2021’de ise yüzde 6 oranında büyüyeceği tahmininde bulunuldu.

Rapora göre, Dünya Bankası Özbekistan’daki yıllık enflasyon oranının bu yıl yüzde 14,8 olarak gerçekleşeceği yönünde tahminde bulunurken Özbekistan Merkez Bankası bu yıl ülkedeki enflasyon oranının yüzde 13,5-15,5 düzeyinde gerçekleşeceğini öngörüyor.

Ülkedeki piyasa reformlarının üretimdeki zorlukları ortadan kaldırmasının beklendiği kaydedilen raporda, 2019’da vergi yükündeki önemli bir düşüşün reformları destekleyeceği, fiyatlandırma sisteminde yapılacak yeni reformlar ve ücret artışları nedeniyle de enflasyon baskısının 2019-2020 yıllarında devam edeceği, 2021 yılında ılımlı bir seviyeye düşmesinin beklendiği kaydedildi.

Dünya Bankası’nın ocak ayında yayınlanan raporunda Özbekistan'ın 2019 yılında yüzde 5,1 oranında büyüyeceği bildirilmişti.

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