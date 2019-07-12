Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Mehmet Salih Bilal Antioche Ad Gragum doğal havuzlar başarı oranları
Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da altın
NVIDIA’nın yeni Game Ready sürücüsü
NVIDIA'dan yenilikler
“Korkutan teknoloji“ Deepfake
Korkutan teknoloji!
Tarımda uzmanlığa hibe desteği
Tarımda uzmanlığa hibe
SPK haftalık bülteni
SPK haftalık bülteni

Özbekistan gaz ihracatını arttırmayı hedefliyor

- Yıllık ortalama 60 milyar metreküp doğal gaz üreten Özbekistan, bunun 15 milyar metreküpünü Çin, Rusya ve komşu ülkelere ihraç etmeyi hedefliyor

Özbekistan gaz ihracatını arttırmayı hedefliyor
banner17

TAŞKENT (AA) - Özbekistan'ın bu yıl doğal gaz ihracatını yüzde 15 arttırmayı hedeflediği bildirildi.

Ulusal petrol-gaz şirketi Özbeknefgaz Başkanı Bahadır Siddikov, geçen sene 13 milyar metreküp doğal gaz ihraç eden Özbekistan'ın bu yıl yüzde 15 artışla yurt dışına toplam 15 milyar metreküp doğal gaz ihraç etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Siddikov, bu yıl üretilen doğal gazın 10 milyar metreküpünün Çin'e, 4 milyar metreküpünün Rusya'ya, kalan kısmının ise komşu ülkelere ihraç edileceğini ifade etti.

Ülkede yıllık ortalama 60 milyar metreküp doğal gaz üretildiğini dile getiren Siddikov, bunun 35 milyar metreküpünün Özbekneftgaz şirketi, kalanının da ülkedeki yabancı şirketler tarafından üretildiğini vurguladı. Siddikov ayrıca, Özbekneftgaz'ın ürettiği doğal gaz hacmini iç piyasada tüketilen doğal gaz miktarına tekabül eden 42 milyar metreküpe çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Yıllık ortalama 60 milyar metreküp ile dünyanın önemli doğal gaz üreticileri arasında yer alan Özbekistan'ın yaklaşık 1,1 trilyon metreküp rezervi bulunuyor.

Özbek hükümeti, 2021'e kadar petrol ve doğal gaz sektöründe gerçekleştirilecek 78 proje için toplam 30,4 milyar dolarlık yatırım yapmayı hedefliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ÖzbekistanÖzbekistan'ın Doğalgaz üretimiÖzbekneftgaz
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5