Özbekistan heyeti Tacikistan'da

TAŞKENT (AA) - Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, resmi ziyaret için başkent Duşanbe'ye gelen Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Azimov başkanlığında dışişleri, dış ekonomik ilişkiler, yatırım ve ticaret, gümrük, tarım ve su işleri bakanlıklarına mensup üst düzey yöneticilerinden oluşan heyet, Rahman'la bir araya geldi.

Özbekistan halkı ve yönetimini 4 Aralık'taki cumhurbaşkanlığı seçimleri dolayısıyla tebrik eden Rahman, Özbekistan heyetinin söz konusu ziyaretini iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi yolundaki önemli adım olarak niteledi.

Rahman, Özbekistan'ın, iki ülke arasındaki uçak seferlerinin yeniden başlatılmasına yönelik inisiyatifini olumlu karşıladıklarını vurguladı.

İmamali Rahman, Tacikistan'ın da iki ülke arasındaki demir yolunun onarılarak yeniden faaliyete başlaması, demir yolu taşımacılığı tarifelerinin karşılıklı olarak indirilmesi, iki ülke arasında elektrik enerjisi ithalat-ihracatının yeniden başlatılması, tarım alanındaki iş birliğinin genişletilmesi ve vize uygulamasının karşılıklı olarak kaldırılması veya kolaylaştırılması ile sınır sorunlarının bir an önce çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu ifade etti.

Bu arada, görüşmede tarafların, iki ülke arasındaki iş birliğinin durumu ve perspektifleri ile tarafları ilgilendiren güncel ve bölgesel meseleleri ele aldığı, ekonomi, ulaşım ve taşımacılık, su-enerji, kültür ve sınır meselelerindeki iş birliği konularını detaylı olarak gözden geçirdikleri bildirildi.

Ayrıca görüşmede, Afganistan dahil bölgedeki askeri-siyasi durum, terör, aşırıcılık, yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığı ile diğer suçlarla mücadele çabalarının arttırılması konularında da fikir alış verişinde bulunulduğu kaydedildi.

Uzun bir aradan sonra Tacikistan'a ziyaret gerçekleştiren Azimov başkanlığındaki Özbek heyetinin, Özbekistan-Tacikistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Kurulu toplantısına katılması ve üst düzey Tacik yöneticilerle bir araya gelmesi planlanıyor.

Daha önce, Özbekistan ile Tacikistan arasında durgun ilişkiler ve aralıklarla soğuk dönemler yaşanırken, Özbekistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, komşu ülke ile ilişkileri geliştirmeye ve iyileştirmeye gayret ediyor.

Bu çerçevede, uzun bir aradan sonra Özbekistan'ın komşu Tacikistan'a heyet göndermesi, Özbekistan ile Tacikistan arasında uçak seferlerinin 24 yıllık aradan sonra 2017'de yeniden başlatılması, ayrıca eskiden Özbekistan'ın mutlak surette karşı çıktığı Tacikistan'daki Rogun Hidroelektrik Santrali inşaatının son dönemde yeniden başlatılması iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni dönemin başladığının göstergesi olarak kabul ediliyor.



