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Özbekistan ile Rusya arasında 16 milyar dolarlık anlaşma

- Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in Rusya ziyareti kapsamında 16 milyar dolarlık 50'den fazla anlaşma imzalandı

Özbekistan ile Rusya arasında 16 milyar dolarlık anlaşma

TAŞKENT (AA) - Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in Rusya ziyareti kapsamında iki ülke arasında 16 milyar dolarlık iş birliği anlaşmasına imza atıldığı bildirildi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in 4-5 Nisan'da Rusya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev ve Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmelerde iki ülke arasında çeşitli alanlardaki iş birliğinin derinleştirilmesinin yanı sıra güncel ve bölgesel meselelerin ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in tarihi öneme sahip bu ziyaretinin Özbekistan ile Rusya arasındaki stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerini pekiştireceğine vurgu yapıldı. Açıklamada toplam tutarı 16 milyar dolara ulaşan 50'den fazla anlaşmanın da imzalandığı ifade edildi.

Sağlık, turizm, inşaat,enerji ve tarım gibi sektörlerde iş birliğine imza atıldığına vurgu yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmaların Özbekistan ile Rusya'nın kalkınmasına hizmet edeceği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
ÖzbekistanÖzbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat MirziyoyevRusya
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