Özbekistan-Kazakistan otobüs seferleri 20 yıl sonra yeniden başladı

TAŞKENT (AA) – Özbekistan ile Kazakistan arasında 20 yıl aradan sonra yeniden otobüs seferleri başlatıldı.

Özbekistan Otomobil ve Su Taşıtları Kurumu, yaptığı açıklamada, otobüs seferlerinin Taşkent ile Kazakistan'ın Çimkent şehirleri arasında olacağı belirtildi.

İlk otobüs yolcuları, sabah saatlerinde Taşkent'den yola çıktı. Özbekistan'ın "Gişt Köprik" ve Kazakistan'ın "Jibek Jolu" sınır kapılarından geçecek otobüsün, iki şehir arasındaki 145 kilometreyi yaklaşık 3 saatte tamamlaması bekleniyor.

Her iki şehirden saat başı kalkacak otobüslere sınır kapılarında kolaylaştırılmış gümrük geçişi uygulanacak.

Özbekistan Otomobil ve Su Taşıtları Kurumu, yakın gelecekte Özbekistan'ın tarihi Semerkant, Buhara ve Hive şehirlerinden de Kazakistan'a otobüs seferleri düzenleneceğini açıkladı.

Özbekistan ile Kazakistan arasındaki düzenli otobüs seferleri, 1997'de durdurulmuştu.

Son dönemde ikili ilişkilerini geliştiren Özbekistan ve Kazakistan, geçen sene de Taşkent ve Almatı şehirleri arasında tren seferleri başlatmıştı.