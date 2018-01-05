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Özbekistan Uluslararası Basın Kulübünden AA'ya ziyaret

- Özbekistan Uluslararası Basın Kulübü Başkanı Kudratkhodjaev: - "Özbekistan'ın yeni Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev ile yaşanan değişiklik ve gelişmeleri Türkiye'nin öncü ajansı ve dünyanın önde gelen haber ajanslarından Anadolu Ajansı kanalıyla duyurmak istiyoruz"

Özbekistan Uluslararası Basın Kulübünden AA'ya ziyaret

ANKARA (AA) - Özbekistan Uluslararası Basın Klubü Başkanı Sherzodkhan Kudratkhodjaev, Özbekistan'da yaşanan gelişmeleri Anadolu Ajansı (AA) kanalıyla duyurmak istediklerini söyledi.

Kudratkhodjaev, beraberindeki heyetle AA Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

AA Uluslararası Haberler Yayın Yönetmeni Faruk Tokat, Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Mehmet Öztürk ve Uluslararası Operasyonlar Direktörü Ural Yeşil, heyete AA ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Türkiye ve Özbekistan arasındaki ticari ve diplomatik ilişkilerin haber alanında da gelişmesini istediklerini belirten Kudratkhodjaev, "Özbekistan'ın yeni Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev ile yaşanan değişiklik ve gelişmeleri Türkiye'nin öncü ajansı ve dünyanın önde gelen haber ajanslarından Anadolu Ajansı kanalıyla duyurmak istiyoruz." dedi.

Görüşmede, haber alanında iş birliği konusu ele alındı.





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Anahtar Kelimeler:
AAHaber IşbirliğiÖzbekistanTürkiye
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