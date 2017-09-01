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Özbekistan ve Kırgızistan arasındaki sınır meselesi

- İki ülke, ortak sınırın yüzde 80’ı konusunda uzlaştı

Özbekistan ve Kırgızistan arasındaki sınır meselesi

TAŞKENT (AA) - Özbekistan ve Kırgızistan, 1991'den bu yana görüş ayrılıkları yaşadıkları ortak sınırın yüzde 80’ı konusunda uzlaşma sağladı.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, iki ülke hükümetlerince oluşturulan ortak çalışma grubu, 21-31 Ağustos'ta Kırgızistan’ın Bişkek ve Özbekistan’ın Taşkent şehirlerinde bir araya geldi.

Açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke arasındaki ortak sınırın uzlaşma sağlanan yüzde 80’ını oluşturan kısmı ile ilgili Özbekistan-Kırgızistan Devlet Sınırı Anlaşması taslağı ele alınarak, söz konusu taslak üzerinde uzlaşma sağlandı.

Bağımsızlıklarını 1991'de kazanan Özbekistan ve Kırgızistan arasında bin 378 kilometre uzunluğunda sınır bulunuyor. Taraflar, bağımsızlığın ardından başlayan sınır belirleme çalışmalarında, sınırın 300 kilometrelik kısmında henüz uzlaşma sağlayamadı.

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Anahtar Kelimeler:
ÖzbekistanÖzbekistan-Kırgızistan
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