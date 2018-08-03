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Özbekistan, yanlış karardan doğan zararı yatırımcıya geri ödeyecek

TAŞKENT (AA) - Özbekistan hükümeti, ülkede yatırımı teşvik etmek için yeni bir adım atarak yatırımcıların, devlet kurumlarının yanlış kararlarından kaynaklanan zararlarının karşılanması kararı aldı.Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in...

Özbekistan, yanlış karardan doğan zararı yatırımcıya geri ödeyecek

TAŞKENT (AA) - Özbekistan hükümeti, ülkede yatırımı teşvik etmek için yeni bir adım atarak yatırımcıların, devlet kurumlarının yanlış kararlarından kaynaklanan zararlarının karşılanması kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in imzaladığı kararnameye göre, yatırımlarla ilgili olarak geçersiz sayılan veya iptal edilen devlet kurumları kararlarından kaynaklanan maddi zararlar yatırımcıya geri ödenecek.

Devlet kurumu kararının iptali veya değiştirilmesinin yatırımcı veya girişimcinin meşru menfaatlerini etkilemesi durumunda konu, mahkemeye taşınacak.

Yeni uygulama ile ayrıca, sebep olduğu zarardan dolayı devletin yatırımcıya ödeyeceği miktar, daha sonra, söz konusu yanlış kararın alınmasından sorumlu yetkiliden tahsis edilecek.

Özbekistan'da hükümet, ülkede yatırım ve iş ortamının iyileştirilmesine yönelik son dönemde bazı kararlar aldı. Bu çerçevede yabancı yatırımcılara, aralarında gümrük ve vergi imtiyazlarının da bulunduğu çeşitli kolaylıklar sağlanırken, yabancı iş adamlarına vize verilme süreci de sadeleştirildi.


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Anahtar Kelimeler:
ÖzbekistanYatırımcıya Teşvik
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