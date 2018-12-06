"Özbekistan'a erken gelen yatırımcı hızlı yol alır"

TAŞKENT/ANKARA (AA) - ZUHAL DEMİRCİ - Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Yönetim Kurulu Üyesi Emrullah Akçakaya, Özbekistan'da turizm sektörü başta olmak üzere birçok alanda Türk yatırımcılar için büyük fırsatlar olduğunu ve erken gelen yatırımcıların hızlı yol alacağı değerlendirmesinde bulundu.

Son yıllarda başlattığı ekonomik reform ve değişimlerle Orta Asya'nın parlayan yıldızı olmayı hedefleyen Özbekistan, turizm sektörü başta olmak üzere birçok alanda oldukça hızlı gelişme gösteriyor.

Bu kapsamda, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te ilk kez "Turizm Alanında Uluslararası Yatırım Forumu" düzenlendi.

Ülkenin çeşitli şehirlerinde yapılan etkinliklerle, Özbekistan'a doğrudan yabancı yatırımcı çekilmesi, turizm alanında uluslararası iş birliğinin teşvik edilmesi ve ülkenin turizm potansiyelinin tanıtılması hedefleniyor.

Turizm alanındaki foruma katılmak üzere Taşkent'e gelen TTYD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dedeman Otelleri Genel Müdürü Akçakaya, iki ülkenin turizm alanında yapabileceği iş birliği hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Özbekistan'ın son yıllarda ciddi ve samimi dışa açılım politikası yürüttüğüne işaret eden Akçakaya, ülkenin, Türkiye ile ilişkilerinin de olağanüstü hızla geliştiğine dikkati çekti.

Akçakaya, "Özbekistan'da, turizm sektöründe olduğu gibi diğer bütün sektörlerde Türk yatırımcılar için büyük fırsatlar mevcut. Tarım, sanayi, ticaret ve tekstille ilgili aklınıza gelen her konuda Özbekistan önemli potansiyele sahip." ifadesini kullandı.

Özbekistan'ın birçok alanda bakir ve her türlü yeni gelişmeye açık olduğunu dile getiren Akçakaya, "Türk tekstil markalarına çağrıda bulunuyorum. Türkiye'deki ünlü Türk tekstil markaları için burada iyi bir potansiyel var. Aynı şekilde, yeme-içme sektörünün yanı sıra otel ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalar da dahil." dedi.

TTYD Yönetim Kurulu Üyesi Akçakaya, Özbekistan'da yatırım yapmak isteyen iş adamlarına çağrıda bulunarak, şunları söyledi:

"Türk yatırımcıların geç kalmadan erken davranması lazım. İki ülke arasındaki pozitif gelişmelerden, iyiye giden ilişkilerden ve iyimser ortamdan faydalanması lazım. Sadece turizm otelcilik değil, ticaret yapmak isteyen herkes için büyük potansiyel var. Bence erken gelen hızlı yol alır."



Konuşmasında, turizm sektöründe çalışacak nitelikli insan kaynağının da önemine dikkati çeken Akçakaya, Özbekistan'da turizm meslek liseleri ve üniversitelerinin açılması gerektiğini anlattı. Akçakaya, Özbekistan'ın, Türkiye gibi turizmde ciddi mesafe katetmiş ülkelerle iş birliği yaparak tecrübelerinden faydalanabileceğinin altını çizdi.

Akçakaya, turist sayısının artırılması için yeni uçuş seferlerinin başlatılması gerektiğini vurgulayarak, "Özbekistan'a daha fazla turist çekmek için havaalanlarının da modernize edilmesi ve uçuş sayılarının artırılması lazım. Özel hava yolu şirketlerinin de bu pazarlara girmesine müsaade edilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Taşkent'teki temasları kapsamında Özbekistan Başbakan Yardımcısı Aziz Abduhakimov ile de görüştüğünü belirten Akçakaya, turizm sektöründe faaliyet gösteren Türk yatırımcıların taleplerini Abduhakimov'a aktardığını söyledi.



- "Geçmişe dayalı mağduriyetler giderilmeli"

Önceki yıllarda Özbekistan'da iş yerleri kapatılmak zorunda kalan Türk şirketlerinin mağduriyetinin giderilmesine yönelik Özbek tarafının bir takım adımlar attığını söyleyen Akçakaya, şu ifadeleri kullandı:

"Mağduriyet yaşayan insanlardan hem kurumsal hem de şahsi özür dilenmeli. Geçmişe dayalı maddi ve manevi mağduriyetler varsa karşılanmalı, gelecekte de böyle şeylerin tekrar yaşanmayacağına dair Özbek devleti garanti vermeli. Bu garantinin teminatı ve takipçisi de bizim devletimiz olmalı. Mağduriyetlerin giderilmesi noktasında atılan olumlu adımlar var fakat halen giderilmeyen bir takım mağduriyetler var. Bunların bir an önce giderilmesi lazım."