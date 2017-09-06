Özbekistan'da 2. Uluslararası Meyve-Sebze Ürünleri Fuarı başladı

TAŞKENT (AA) - Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Meyve-Sebze Ürünleri Fuarı başladı.

Özbekistan hükümetinin meyve-sebze ihracatının artırılması amacıyla organize ettiği fuara, ülkede meyve-sebze üretimi yapan ve işleyen çok sayıda işletme ve şirket katılıyor. Fuarda, yaş meyve-sebzelerin yanı sıra kurutulmuş ürünler de sergileniyor.

8 Eylül'e kadar devam edecek fuar kapsamında çok sayıda ihracat anlaşmasının imzalanması beklenirken, katılımcılar da Taşkent yakınlarındaki tarım işletmelerini ziyaret edecek.

Özbekistan, meyve-sebze ihracatını bu yıl 2016'ya göre yüzde 55 artışla 1,3 milyon tona çıkarmayı hedefliyor.