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Özbekistan'da 20 hidroelektrik santrali yapılacak

- Ülkede, 2020-2024 arasında toplam 2,6 milyar dolarlık 20 hidroelektrik santrali kurulması, 21 santralin ise yenilenmesi planlanıyor

Özbekistan'da 20 hidroelektrik santrali yapılacak
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TAŞKENT (AA) - Özbekistan'da 2020-2024 yıllarında 20 hidroelektrik santrali inşa edilecek.

Özbekistan hükümetinin onayladığı 2020-2024 hidroelektrik enerji sektörünü geliştirme programına göre, ülkede 4 adet büyük ve 16 adet küçük hidroelektrik santralinin kurulması öngörülüyor. Bu dönemde ayrıca ülkedeki 21 hidroelektrik santrali de yenilenecek.

Toplam maliyetinin 2,6 milyar dolar olacağı tahmin edilen proje hayata geçirildiğinde, 2,8 milyar kilovatsaat elektrik üretimi yapılacak.

Hidroelektrik potansiyelinin yüzde 30'unu kullandığı belirtilen Özbekistan'da yıllık hidroelektrik kapasitesinin 27,5 milyar kilovat saat olduğu tahmin ediliyor.

Elektrik enerjisinin önemli bir kısmı termik santrallerden sağlanan ülkede, 37 hidroelektrik santral bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hidroelektirk SantralÖzbekistan
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