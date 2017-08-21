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Özbekistan'da 6 bin 155 kilogram pilav hazırlandı

- Rekor hazırlığı için pişirilen pilav için 826 kilogram dana eti, 825,5 kilogram kuzu eti, 195 kilogram kuyruk yağı, bin 650 kilogram pirinç ve 350 litre bitkisel yağ kullanıldı

Özbekistan'da 6 bin 155 kilogram pilav hazırlandı

TAŞKENT (AA) – Özbekistan'da 6 bin 155 kilogram pilav pişirildi.

Milli Televizyon Kanalı ve Özbekistan Aşçılar Birliği iş birliğinde Taşkent yakınlarındaki Almalık şehrinde düzenlenen etkinliğe, ülkenin en tanınmış 50 aşçısı dahil 150'den fazla kişi katıldı.

Organizatörler, etkinliğin dünyanın en büyük pilavı rekoru için hazırlık amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Etkinlik için Almalık Maden-Metalürji Fabrikası'nda 4,2 metre çapında ve 7 bin 70 kilogram ağırlığında özel kazan yaptırıldı.

Özbek pilavının hazırlanması için 826 kilogram dana eti, 825,5 kilogram kuzu eti, 195 kilogram kuyruk yağı, bin 650 kilogram pirinç, 2 bin 400 kilogram havuç, 185 kilogram soğan, 350 litre bitkisel yağ, 480 kilogram tuz, 90 kilogram nohut, 4,5 kilogram kekik otu ve 3 kilogram karabiber kullanıldı.

Hazırlanan pilav, 22 binden fazla kişiye ikram edildi.

Etkinliğin organizatörleri, 8 Eylül'de başkent Taşkent'te 6 bin kilogramdan fazla Özbek pilavı pişirerek Guinness Rekorlar Kitabı'na yer almaya çalışacaklarını belirtti.

- Özbek pilavı

Özbek mutfağının en lezzetli yemeklerinden biri sayılan Özbek pilavının, yapıldığı yöre, hazırlanışı ve katılan malzemelere göre 100'den fazla çeşidi bulunuyor.

Pilavın tarihi, Buharalı ünlü tıp bilgini ve filozof İbni Sina'ya dayanıyor.

Pilavın ana malzemelerini pirinç, soğan, havuç ve et oluşturuyor. Özbek pilavına ayva, kuru üzüm ve çeşitli sebzeler de ilave edilebiliyor.

Özbek pilavı için şarkılar, maniler, atasözleri ve deyimler bulunuyor. Her sene ülkede en iyi aşçıyı belirlemek için Özbek pilavı festivalleri düzenleniyor.

Özbek pilavı, geçen yıl hükümetin girişimleriyle UNESCO'nun Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'ne dahil edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Özbek PilavıÖzbekistan
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