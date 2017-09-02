Özbekistan'da aşırılıkçı dini akımlarla mücadele

TAŞKENT (AA) - Özbekistan'da 16 bin kişi, emniyetin hazırladığı "aşırılıkçı dini gruplarla ilişkililer" listesinden çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaret ettiği Hazret İmam Külliyesi'nde, ülkenin önde gelen din adamları ve müftülük görevlileriyle görüştü.

Mirziyoyev, "Çeşitli dini akımlara üye 17 binden fazla vatandaşla sohbet edilerek onların hayatlarını inceleyerek, 16 binini aşırılıkçı dini akımlara üye listesinden çıkardık." dedi.

Bu kişilerin kendi hallerine bırakılmamaları, eğitilmeleri, topluma kazandırılmaları gerektiğini belirten Mirziyoyev, listeden çıkarılan kişilerden 9 bin 500'üne istihdam sağladıklarını dile getirdi.

Özbekistan'da aşırılıkçı dini veya yasa dışı örgütlerle ilişkisi olduğu gerekçesiyle güvenlik birimlerince hazırlanan özel listeye alınanların belirli aralıklarla ikamet ettikleri yerdeki polis karakoluna giderek yoklamadan geçmeleri gerekiyor. Bu listedekilerin yurt dışına çıkışında da bazı kısıtlamalar bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, daha önce yaptığı bir konuşmada, listede bulunanlarla sohbet edilerek topluma yeniden kazandırılmalarını ve bu listenin yeniden ele alınmasını istemişti.