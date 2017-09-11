Özbekistan'da bandrol vergisi düzenlemesi

TAŞKENT (AA) - Özbekistan'da reçine, kauçuk, demir, metal, ahşap, plastik, kozmetik, kimya ve bazı tekstil ürünlerinin de aralarında bulunduğu 50'ye yakın ithal üründen alınan bandrol vergisi kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameye göre, ülkeye sokulan bazı ürünlerden bandrol vergisi alınmayacak.

İthal araba lastiği üretimi için kullanılacak kauçuk ve reçine, plastik, demir ve metal ürünler, ahşap, yün, keten, bitkisel tekstil elyafları, dokunmamış materyaller, taş, çimento, asbest ve benzeri malzemelerden üretilen ürünler, parfüm, kozmetik ürünleri, protein maddeleri, alaşımlı çelik, kurşun ve kalay maddeleri ile bazı tekstil ve kimya sanayi ürünlerinden alınan bandrol vergisi kararnameyle iptal edildi.

Kararın, ülkede söz konusu ürünlerin fiyatının artmasının engellenmesi ve rekabet ortamının geliştirilmesi amacıyla alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev geçen ay da başka bir kararnameyle et ve et ürünleri, buğday unu, hayvansal yağ ve hayvan yemi ithalatında bandrol vergisini kaldırmıştı.