Özbekistan'da BDT Dışişleri Bakanları toplantısı yapıldı

TAŞKENT (AA) - Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı düzenlendi.

Taşkent'teki Forumlar Sarayında düzenlenen toplantıya Rusya Dışişleri Bakan Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbandyan, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdildayev, Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraciddin Aslov, ev sahibi Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, BDT İcra Komitesi Başkanı Sergey Lebedev, Moldova Dışişleri Bakan Yardımcısı Lilian Dariy, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halaf Halafov ve Türkmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vepa Haciyev katıldı.

BDT'ye üye ülkelerin dışişleri bakanlarının basına kapalı olarak gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından genişletilmiş toplantıya geçildi. Teşkilatın dönem başkanı Rusya'nın başkanlığında yapılan genişletilmiş toplantıda, teşkilat kapsamında ülkeler arasındaki iş birliğinin durumu ve perspektifleri ile güncel ve bölgesel meseleler ele alındı. Toplantıda, bölgesel güvenlik ve istikrarın pekiştirilmesi, ekonomik ve kültürel iş birliğinin derinleştirilmesi ve üye ülkelerin istikrarlı kalkınmasının temin edilmesine ilişkin konular da gözden geçirildi.

BDT İcra Komitesinin faaliyet raporunun sunulduğu toplantının ardından katılımcılar, "Hristiyanlık, Müslümanlık ve diğer dinlere karşı ayrımcılığın ve hoşgörüsüzlüğün kabul edilemeyeceğine" dair bildiriyi kabul etti. Toplantıda, BDT Dışişleri Bakanları Konseyinin bir sonraki toplantısının 10 Ekim'de Moskova'da yapılması kararlaştırıldı.

Toplantının ardından ev sahibi Kamilov, Lavrov ve Lebedev toplantının sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Kamilov, dostça ve yapıcı bir ortamda geçen toplantıda, teşkilata üye ülkeler arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesi ve genişletilmesi meselelerinin yanı sıra bu ülkeleri ilgilendiren güncel ve bölgesel konuların ele alındığını kaydetti. Kamilov, BDT'nin günümüzde de çok yönlü bir teşkilat olarak önemli bir rol oynamaya devam ettiğini belirterek, yapılan bu toplantının teşkilat kapsamında iş birliğinin daha da geliştirilmesine önemli katkıda bulunacağına inandığını ifade etti.

Lavrov da Rusya'nın BDT'nin verimliliğinin ve uluslararası arenadaki nüfuzunun arttırılmasına, ayrıca BDT ülkeleri kapsamındaki entegrasyon çalışmalarına önem verdiğini dile getirdi. Lavrov, toplantıda kabul edilen "Hristiyanlık, Müslümanlık ve diğer dinlere karşı ayrımcılığın ve hoşgörüsüzlüğün kabul edilemeyeceğine” dair bildirinin önemini vurguladı.