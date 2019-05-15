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Özbekistan'da inşa edilecek nükleer santral

- Özbekistan Enerji Bakanı Alişir Sultanov: - "İnşaatı öngörülen nükleer santral projesinin ülkenin enerji sisteminin gelecekteki istikrarının güvencesidir"

Özbekistan'da inşa edilecek nükleer santral
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TAŞKENT (AA) – Özbekistan Enerji Bakanı Alişir Sultanov, inşaatı öngörülen nükleer santral projesinin ülkenin enerji sisteminin gelecekteki istikrarının güvencesi olduğunu belirtti.

Başkent Taşkent’te "OGU-2019" 23. Petrol-Gaz ve "POWER-2019" 14. Enerji fuarları başladı. Özbekistan hükümeti tarafından organize edilen petrol-gaz ve enerji fuarlarına 40'a yakın ülkeden 300’den fazla şirket katıldı.

Taşkent'te başlayan fuarlar çerçevesinde düzenlenen konferansta konuşan Özbekistan Enerji Bakanı Alişir Sultanov, inşaatı öngörülen nükleer santral projesinin ülkenin enerji sisteminin gelecekteki istikrarının güvencesi olduğunu belirtti.

Sultanov, “İnşaatı öngörülen nükleer santral bir yandan halkın elektriğe olan ihtiyacını karşılayacak, diğer yandan da ülke ekonomisi ve sanayisinin gelişmesine yeni bir ivme kazandıracak.” diye konuştu.

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhaçev de santralin inşaatı konusunda mutabakata varılmasından bu yana geçen dönemde ele alınacak birçok konunun olmasına rağmen, çok fazla çalışma yapıldığını kaydederek, bundan dolayı ülke yönetimine teşekkür etti.

Geleneksel olarak her sene düzenlenen enerji fuarında bu yıl ilk defa nükleer santral temasının geniş bir şekilde yer aldığını kaydeden Likhaçev, söz konusu yatırımın ülkede ekonominin kalkınmasına, yüksek teknolojiler ve bilimin daha da gelişmesine büyük katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Bu projenin önemini vurgulayan Likhaçev, Özbekistan'daki nükleer enerji santralinin Rosatom için öncelikli projelerden olduğunu dile getirdi.

Temelinin 2020 yılında atılması beklenen nükleer santralin Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom tarafından 11 milyar dolara inşa edilmesi planlanıyor. Her biri 1200 megavat kapasiteye sahip iki güç ünitesinden oluşacak santralin 2028 yılında faaliyete geçeceği öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Nükleer EnerjiÖzbekistan
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