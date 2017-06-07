Özbekistan'da kabine değişikliği

TAŞKENT (AA) - Özbekistan'da kabinede değişikliğe gidildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameyle, ilk kez 1998 yılında maliye bakanı olarak hükümete giren, 2000 yılından bu yana başbakan yardımcılığı yapan Rustam Azimov, görevinden alınarak devlet sigorta şirketi "Özbek Invest"in genel müdürlüğüne atandı.

Maliye Bakanı 1. Yardımcısı Camşid Koçkarov'un Azimov'un yerine makro ekonomik kalkınma ve yabancı yatırımlardan sorumlu başbakan yardımcısı olarak görevlendirildiği belirtildi.

Koçkarov, daha önce Merkez Bankası başkan yardımcılığı ve maliye bakanı yardımcılığı yapmıştı.

Senato Kurulu tarafından alınan ve Mirziyoyev tarafından onaylanan bir diğer kararnameyle, Senato Bütçe ve Ekonomik Reformlar Komitesi Başkanı Mamarizo Nurmuradov, mayıs ayı sonunda vefat eden Fayzulla Mullacanov'un yerine Merkez Bankası Başkanı olarak tayin edildi.







