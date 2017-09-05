Özbekistan'da kabinede değişiklik

TAŞKENT (AA) - Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, yeni Savunma ve İçişleri bakanlarının atamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameyle, 2008 yılından bu yana Savunma Bakanı olarak görev yapan Kabul Bediyev görevinden alınarak, Özbekistan Silahlı Kuvvetleri Akademisi Komutanlığına getirildi.

Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan bir diğer kararnameyle, ocak ayından bu yana İçişleri Bakanı olarak görev yapan Abdusalom Azizov da Savunma Bakanı oldu.

Bu arada 2012'den bu yana Harezm İl Valiliği yapan Polat Babacanov, Abdusalom Azizov'un yerine yeni İçişleri Bakanı olarak görevlendirildi.

Özbekistan Silahlı Kuvvetleri Akademisi Komutanı Pavel Ergaşev da Mirziyoyev'in yayımladığı kararnameyle, Savunma Bakan Yardımcısı ve aynı zamanda Güney-Batı Askeri Bölge Komutanı oldu.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından ağustos sonunda imzalanan kararnameyle, Başbakan Yardımcısı Uluğbek Rozikulov görevinden alınarak Özbekistan Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilirken, onun yerine Nadir Atacanov Başbakan Yardımcısı olmuştu.