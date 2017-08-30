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Özbekistan'dan ISESCO'ya üyelik başvurusu

RABAT (AA) - Özbekistan'ın İslami Eğitim, Bilim ve Kültürel Organizasyonu'na (ISESCO) üye olmak için resmi başvuruda bulunduğu bildirildi.ISESCO'dan yapılan yazılı açıklamada, "Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilof ülkesinin...

Özbekistan'dan ISESCO'ya üyelik başvurusu

RABAT (AA) - Özbekistan'ın İslami Eğitim, Bilim ve Kültürel Organizasyonu'na (ISESCO) üye olmak için resmi başvuruda bulunduğu bildirildi.

ISESCO'dan yapılan yazılı açıklamada, "Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilof ülkesinin başkenti Taşken'te bulunan ISESCO Genel Sekreteri Abdulaziz Osmani et-Tuveycri'ye resmi üyelik başvurusunu sundu." denildi.

Açıklamada, ISESCO'ya üye ülkelerin sayısının Özbekistan ile 54'e yükseleceği bildirildi.

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde Ocak 1981'de düzenlenen 3.İslam Zirvesi Konferansı sonrasında kurulan ISESCO, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) özelleşmiş uzman kurumları arasında yer alıyor. Merkezi Fas'ın başkenti Rabat'ta olan ve İslam ülkeleri arasında eğitim, bilim, kültür alanında iş birliğini sağlayan kurumunun, İİT'den bağımsız bir başkanı ve ayrı bütçesi bulunuyor. Üye ülkeler arasında diyaloğu geliştirici faaliyetlerde bulunan ISESCO ayrıca sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkileri düzenleyerek kültürel etkileşimi de güçlendiriyor.

Türkiye, 53'üncü üye olmak için Şubat 2017'de ISESCO'ya katılım belgesini sunmuştu.

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Bilim Ve Kültürel Organizasyonu (ISESCO)Özbekistanüye
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