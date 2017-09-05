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Özbekistan'dan Kuzey Kore'ye çağrı

- Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, Pyonyang'ı gerginliği arttıracak adımlardan kaçınmaya davet etti

Özbekistan'dan Kuzey Kore'ye çağrı

TAŞKENT (AA) - Özbekistan, Kuzey Kore'nin son nükleer denemesini kınayarak Pyonyang'ı dünya kamuoyunu dinlemeye ve gerginliği arttıracak adımlardan kaçınmaya çağırdı.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal ederek 3 Eylül'de nükleer deneme yapmasından endişe duyulduğu bildirildi.

Özbekistan'ın, Kuzey Kore'nin bu nükleer denemesini, Kore Yarımadası'nda barış ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çabalara karşıt gördüğü ve denemeyi kınadığı kaydedilen açıklamada, Pyonyang yönetimine, dünya kamuoyunu dinleme, gerginliği arttıracak adımlardan ve hem bölgede hem de dünyada güvenliği doğrudan tehdit eden provokatif faaliyetlerden kaçınma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Özbekistan'ın, Orta Asya'nın nükleer silahlardan arındırılmış bölge olması için çaba gösterdiği ve bu silahların yayılmasını önlemeye yönelik anlaşmaya riayet edilmesinden yana olduğu vurgulanarak, "Özbekistan, uluslararası kamuoyunun Kore Yarımadası'ndaki durumun düzelmesine yönelik çabalarını destekliyor ve bu sorunun sadece siyasi ve diplomatik yolla çözülmesini umut ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kore 3 Eylül'de kıtalar arası balistik füze uyumlu hidrojen bombası denemesi yaptığını bildirmiş, BMGK konuyla ilgili acil toplantıya çağrılmıştı. Kuzey Kore'nin son nükleer denemesinin, 2006'dan bu yana bu ülkenin gerçekleştirdiği 6'ncı nükleer deneme olduğu ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey KoreÖzbekistan
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