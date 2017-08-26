Özbekistan'dan Rusya'ya Gülnara Kerimova için haciz talebi

MOSKOVA (AA) - Özbekistan Başsavcılığının Rusya'dan, Özbekistan'ın merhum Devlet Başkanı İslam Kerimov'un kızı Gülnara Kerimova'ya ait gayrimenkullere el konulmasını istediği bildirildi.

Rusya Başsavcılığı Basın Merkezinden haber ajansı İnterfaksa yapılan açıklamaya göre, Özbekistan Başsavcılığının, Kerimova'nın Rusya'daki gayrimenkullerine el konulmasını istediği belirtildi.

Açıklamada, Özbekistan tarafından iletilen talebin değerlendirmeye alındığı kaydedilirken, Gülnara Kerimova'ya ait hangi gayrimenkullere el konulmasının istendiğine ilişkin detay verilmedi.

Özbekistan Başsavcılığından geçen ay yapılan açıklamada, Kerimova'ya ait olduğu iddia edilen ve aralarında Rusya'nın da olduğu 12 ayrı ülkede toplam 1,5 milyar dolarlık gayrimenkule el konulması için çalışmaların başlatıldığı bildirilmişti.