Özbekistan'dan transit geçişlere kolaylık

TAŞKENT (AA) - Özbekistan hükümeti, transit geçiş kurallarını kolaylaştırdı.



Bakanlar Kurulu tarafından imzalanan kararnameye göre, Özbekistan topraklarından yapılacak transit geçiş kuralları sadeleştirilirken, bu çerçevede transit geçiş güzergahlarının sayısı arttırıldı. Ayrıca transit araçların giriş tarihinden itibaren ülkeden çıkış yapması gereken süre 3 günden 5 güne çıkarıldı.

Kararnameye göre, Özbekistan topraklarından geçecek yabancı araçların transit geçiş yapabileceği yeni 47 güzergah daha belirlendi. Bugüne kadar, ülke genelinde yabancı araçların transit geçiş yapabileceği 52 güzergah bulunuyordu.



Yeni uygulamaya göre, seyahat eden veya ticari olmayan araçlar, transit giriş-çıkış yapması gereken süre ve güzergaha ilişkin kısıtlamalardan muaf tutuldu.

Mevcut uygulamaya göre, Özbekistan üzerinden transit geçiş yapacak yabancı vatandaşlar, sadece uluslararası statüye sahip kara yolları ve güzergahlar üzerinden hareket edebiliyor.