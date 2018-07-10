Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar izmir Trabzon İzmir casusluk davası Mevüt Çavuşoğlu Grup
Irak pazarı altın yumurtluyor
Irak altın yumurtluyor
Ticaret savaşı ABD'yi vuracak
Savaş ABD'yi vuracak
KOSGEB sınırları aştı
KOSGEB sınırları aştı
EPDK 15 lisans verdi
15 şirkete lisans verdi
Corolla avantajlı
Her zaman avantajlı

Özbekistan'ın ilk nükleer santrali 2028'e kadar faaliyete başlayacak

TAŞKENT (AA) - Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumunun (Rosatom) Özbekistan'da inşa edeceği ülkenin ilk nükleer santralinin 2028'e kadar faaliyete başlayacağı bildirildi. Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya...

Özbekistan'ın ilk nükleer santrali 2028'e kadar faaliyete başlayacak

TAŞKENT (AA) - Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumunun (Rosatom) Özbekistan'da inşa edeceği ülkenin ilk nükleer santralinin 2028'e kadar faaliyete başlayacağı bildirildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Rosatom iş birliğinde ülkede kurulacak ilk nükleer santral 2028'e kadar faaliyete geçecek.

Açıklamada, "Rusya'nın Rosatom devlet şirketi ile nükleer santralin inşası konusunda mutabakat sağlandı. İki bloktan oluşan santralin her bloku 1200 megavat kapasiteye sahip olacak. Dünyadaki en güvenli ve modern bloklardan oluşacak nükleer santralin 2028 yılına kadar faaliyete başlaması planlanıyor." ifadesine yer verildi.

Rosatom ile Özbekistan hükümeti arasında Aralık 2017'de nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma alanında iş birliği anlaşması imzalanmıştı.

Rosatom, Özbek tarafına VVER-1200 reaktörlü "üç artı" jenerasyon iki bloklu modern nükleer santral inşa etmeyi önermişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ÖzbekistanROSATOMRusya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5