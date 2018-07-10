Özbekistan'ın ilk nükleer santrali 2028'e kadar faaliyete başlayacak

TAŞKENT (AA) - Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumunun (Rosatom) Özbekistan'da inşa edeceği ülkenin ilk nükleer santralinin 2028'e kadar faaliyete başlayacağı bildirildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Rosatom iş birliğinde ülkede kurulacak ilk nükleer santral 2028'e kadar faaliyete geçecek.

Açıklamada, "Rusya'nın Rosatom devlet şirketi ile nükleer santralin inşası konusunda mutabakat sağlandı. İki bloktan oluşan santralin her bloku 1200 megavat kapasiteye sahip olacak. Dünyadaki en güvenli ve modern bloklardan oluşacak nükleer santralin 2028 yılına kadar faaliyete başlaması planlanıyor." ifadesine yer verildi.



Rosatom ile Özbekistan hükümeti arasında Aralık 2017'de nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma alanında iş birliği anlaşması imzalanmıştı.

Rosatom, Özbek tarafına VVER-1200 reaktörlü "üç artı" jenerasyon iki bloklu modern nükleer santral inşa etmeyi önermişti.