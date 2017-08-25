Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Lumbardhi Sineması Alım
Zeugma'ya 'sanal' ilgi
Zeugma'ya 'sanal' ilgi
Ek yerleştirme tercihleri başladı
Ek yerleştirme tercihleri başladı
72 yaşına kadar çalışabilecek
72 yaşına kadar çalışabilecek
Üç arsayı sattı
Üç arsayı sattı
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas

Özbekistan'ın yeni Ankara Büyükelçisi belli oldu

Özbekistan'ın yeni Ankara Büyükelçiliği görevine, Dışişleri Bakanlığı Rusya ve BDT Ülkeleriyle İş Birliği Genel Müdürü Azamhocayev getirildi.

Özbekistan'ın yeni Ankara Büyükelçisi belli oldu

TAŞKENT (AA) - Özbekistan Senatosu, Dışişleri Bakanlığı Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ülkeleriyle İş Birliği Genel Müdürü Alişir Azamhocayev'in, yeni Ankara Büyükelçisi olarak atanmasını onayladı.

Özbekistan Parlamentosunun üst kurulu olan Senatonun 3 ayda bir düzenlenen Genel Kurulunda, bazı ülkelere atanan büyükelçilerin atamalar onaylandı.

Senato Başkanı Nigmatulla Yoldaşev'in başkanlığında yapılan toplantıda, Dışişleri Bakanlığının Rusya ve BDT Ülkeleriyle İş Birliği Genel Müdürü Azamhocayev, Ankara Büyükelçisi olarak onaylandı.

Azamhocayev, 12 yıldan bu yana Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan Ulfat Kadirov'un yerini gelecek.

Muhabir: Bahtiyar Abdukerimov

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Alişir AzamhocayevAnkara BüyükelçisiÖzbekistanPolitika
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5