"Özcan Karacan, Kara Havacılığın Adil Öksüz'üdür"

MUĞLA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın sanıklarından helikopter pilotu eski yarbay Davut Uçum, "Özcan Karacan bana göre Kara Havacılığın Adil Öksüz'üdür. Bütün talimatları veren ve beni bu olaya dahil eden kişidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, 2'si firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının salonunda görülen davanın beşinci duruşmasının altıncı oturumunda, suikast girişimini planlamak ve yönetmekle suçlanan tutuklu sanık eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in ardından helikopter pilotu eski yarbay Davut Uçum'a esas hakkında savunma yapması için söz verildi.

Darbeci ve FETÖ'cü olmadığını savunan Uçum, Cumhurbaşkanı'na yönelik bir eylemin içinde bilerek yer almadığını iddia etti. "Kötü eller tarafından organize edilen bu olayları oyunlar ve tuzaklar olarak görüyorum." diyen Uçum, 15 Temmuz'un hain bir darbe girişimi olduğunu söyledi.

Darbe girişimi öncesinde kendisine gizli veya özel görev adı altında Özel Kuvvetler ekibini bir yerden alınıp başka bir yere bırakılması konusunda açıklama yapılmadığını öne süren Uçum, şöyle devam etti:

"Teslim olduktan sonra görevin içeriğiyle ilgili bilgi sahibi olmaya başladım. Özcan Karacan ve itirafçı olan Kara Havacılıkta görevli pilotları çok iyi tanıyorum. Hiçbirinin ifadesinde benim adım geçmiyor. Kara Havacılık Komutanlığı nöbetçi amiri Özcan Karacan, 'Kara Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı burada, sen hemen uçuşu gerçekleştir.' dedi."

Gelinen süreçte Sönmezateş'e saygılarının arttığını belirten Uçum, kendisine emir verenler dahil hiçbir komutanın sorumluluk almadığını ileri sürdü.

4. Kara Havacılık Alay Komutanlığında nöbetçiyken uçmasının olağan bir durum olduğunu savunan Uçum, "Pilot sayısı yeterli olsa bile görev kriterlerine daha çok uyuyorsa, nöbetçi uçuşa gönderilir. Konusu suç teşkil eden bir emir almadım. Asker olduğum için buradayım FETÖ'cü olduğum için değil." diye konuştu.

- "Özcan Karacan'ın dinlenmesi lazım"

Olaydan 13 ay sonra yakalanan sanıklardan Özcan Karacan'ın mahkemede dinlenmesi gerektiğini söyleyen Uçum, şunları kaydetti:

"Özcan Karacan bana göre Kara Havacılığın Adil Öksüz'üdür. Bütün talimatları veren kişidir. İstanbul'a, İzmir'e talimatları veren kişidir. Beni bu olaya direkt dahil eden kişidir. Özcan Karacan'ın bu davada kesinlikle dinlenmesi lazım. Ben cep telefonuyla Özcan Karacan ile görüştüm. Özcan Karacan darbe girişiminden önce İzmir ve Malatya'ya da gitti. Burada kimlerle görüştü bu da çok önemli."

Duruşmaya yarın sabaha kadar ara verildi.



