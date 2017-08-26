Özçekim yaparken elektrik akımına kapılarak ölen genç defnedildi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da özçekim yapmak için çıktığı vagonun üzerinde elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Birbey Kurt, memleketi Akyazı'da son yolculuğuna uğurlandı.

Adapazarı Tren Garı'ndaki bir vagonun üzerine özçekim yapmak için çıkan ve kapıldığı elektrik akımının ardından sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'nin ardından Derince Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen 18 yaşındaki Kurt, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kurt'un cenazesi Konuralp Mahallesi'ndeki baba evine getirilerek helallik alındı. Cenaze, Gazi Süleymanpaşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Adapazarı Tren Garı'ndaki bir vagonun üzerine 12 gün önce özçekim yapmak için çıkan Birbey Kurt, kapıldığı elektrik akımının ardından sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, oradan da Derince Eğirim Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Kurt, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.