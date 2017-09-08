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Özel düzenekli çantayla hırsızlık

- Sivas'ta mağaza ve marketten özel düzenekli çanta ile hırsızlık yapan Moğolistan uyruklu 4 şüpheli yakalandı - Zanlıların, alarmları sökülmemiş faturasız giysi ve alkollü içkileri iç içe naylon sarılmış ve en alt kısmı alüminyum folyo kaplı özel düzenekli çanta kullanarak çaldıkları belirlendi

Özel düzenekli çantayla hırsızlık

SİVAS (AA) - Sivas'ta özel düzenekli çantayla iş yerlerinden hırsızlık yapan Moğolistan uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Gültepe Mahallesi'ndeki alışveriş merkezindeki giyim mağazasında sayım yapan görevliler, 13 bin lira değerinde giysi çalındığını tespit etti. Bilgi verilmesi üzerine Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik, Dolandırıcılık ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri mağazanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Kayıtlarda, biri kadın 4 kişinin çaldıkları malzemeleri bir çantaya koyarak mağazadan uzaklaştıklarını belirledi. Şüphelilerin Üçlerbey Mahallesi'ndeki bir marketten de alkollü içki çaldıkları tespit edildi. Alışveriş merkezinde müşteri gibi mağazada gezen şüpheliler üzerinde gözlem yapan ekipler, yabancı uyruklu oldukları tahmin edilen biri kadın 4 kişiyi takibe aldı. Polisler, güvenlik kameralarından eşkallerini belirledikleri Moğolistan uyruklu A.G, G.B, M.G. ve U.D'yi yakaladı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin, kendilerini gizlemek amacıyla Türkiye'de oturma izni bulunan Moğolistan uyruklu kişilerin kimliklerini kopyalayarak sahte kimlik kullandıkları öğrenildi.

- Çantaya alüminyum folyo sarmışlar

Şüphelilerin, alarmları sökülmemiş faturasız giysi ve alkollü içkileri iç içe naylon sarılmış ve en alt kısmı alüminyum folyo kaplı özel düzenekli çanta kullanarak çaldıkları, bu sayede çıkıştaki alarm cihazlarının ikaz vermediği belirlendi.

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