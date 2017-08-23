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Özel ekiple aranırken asayiş uygulamasında yakalandı

- Denizli'de polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçarken yakalanan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emrah Akay, cezaevine konuldu - Emniyetin yakalanması için özel ekip kurduğu Akay'ın otomobilinde, drone ve glock marka tabanca ele geçirildi

Özel ekiple aranırken asayiş uygulamasında yakalandı

DENİZLİ (AA) - Yakalanması için özel ekip kurulan ve Merkezefendi ilçesinde polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçarken gözaltına alınan hükümlü cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekiple 5 aydır aranan Emrah Akay'ın içinde bulunduğu otomobil, dün Adalet Mahallesi'nde asayiş uygulaması yapan polis ekiplerince durdurulmak istendi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayarak otomobiliyle uzaklaşan Akay, aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışırken, kovalamaca sonucu yakalandı.

Çok sayıda sabıka kaydı ve kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis ile 3 bin 600 lira para cezası bulunan Akay'ın, 34 AAL 332 plakalı otomobilinde yapılan aramada, valiz içerisinde drone, glock marka silah ve silaha ait 56 kurşun ele geçirildi.

Denizli Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Akay, çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "uyuşturucu ticareti yapmak", "yağmalama" suçlarından tutuklandı.

- Bir yıl önce de kaçarken yakalanmıştı

Öte yandan Emrah Akay, daha önce İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından kentte düzenlenen "çete" operasyonunda göz altına alındığı, 2 Haziran 2016 yılında ise Kuşpınar Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından durdurulmak istenince kullandığı 20 R 9333 plakalı otomobiliyle kaçarak Asmalıevler Mahallesi Yusuf Aydemir Caddesi 6630 Sokak'ta park halindeki iki araca çarparak yaralı yakalandığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Emrah AkayTutuklamaZanlı
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