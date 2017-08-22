"Özel görüşmelerimi ByLock üzerinden yaptım"

AYDIN (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Söke ilçesindeki esnaf yapılanmasına yönelik davada 26’sı tutuklu 62 sanığın yargılanmasına başlandı.

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesince Aydın Gençlik Merkezi Fethi Sekin Tiyatro Salonu'nda görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasına, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve sanıkların yakınları katıldı.

Duruşmanın yapılacağı salonun çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Duruşmayı izleyecek kişiler ve sanık yakınları X-ray cihazından geçirilerek salona alındı.

- "ByLock'tan özel görüşmelerimi yaptım"

Savunma yapan sanıklardan Erdoğan Barış, ByLock kullanıcısı olduğunu beyan etti. Hakkındaki iddialarla ilgilenmediğini ve kabul etmediğini söyleyen Barış, "ByLock kullandım. Bu programı kendi isteğimle indirdim. Özel görüşmelerimi de bu program üzerinden yaptım.” dedi.

Mahkeme Başkanı Mustafa Ümit'in, "Kimlerle konuştun, ne gibi özel konuşmalar yaptın?" sorusuna Barış, "Her erkeğin bir özeli vardır. Ben de bu özel görüşmelerimi yaptım." yanıtını verdi.

- 19 yıl ortağı olduğu kurumdan kar parası almamış

Örgütün kapatılan eğitim kurumlarından birinin ortağı olan tutuklu sanık Ali Baş ise örgüt üyesi olmak, örgüte finans sağlamak ve ByLock kullandığı yönündeki iddiaları kabul etmedi.

Mahkeme Başkanı Mustafa Ümit’in "19 yıl boyunca bu örgüte bağlı kurumlarla ortaklığın var, hiç kar ederek para aldın mı?" sorusu üzerine Baş, "19 yıl önce 100 bin lira sermaye ile bu işe başladım. Zaman zaman zarar ettiğimiz zamanlar da oldu. Kar ettiğim dönemler de oldu. Fakat bunca yıl içinde kar için herhangi bir para almadım." dedi.

Bunun üzerine mahkeme başkanı Ümit, “Sen nasıl bir tüccarsın ki 19 yıl boyunca hiç kar etmediğin bir kuruma ortak oluyorsun?” ifadelerini kullandı.

- ByLock konuşmaları hatırlatıldı

Örgütün "Bağarası Mahallesi sorumlusu ve ByLock kullanıcısı" iddiasıyla tutuklu bulunan sanık Burhan Maskal da hakkındaki suçlamaları reddetti.

Maskal’ın ByLock kullanmadığını söylemesi üzerine Mahkeme Başkanı Ümit, şu soruyu yöneltti:

"Bir başka tutuklu sanığın ByLock çözümlemelerinde sana ait numaradan da görüşme var. Hatta görüşmelerde, 'Ağabey gazete abonelik paraları birikti, bunları bir an önce halledelim’, ‘Ablalar bu ara pek ilgilenmiyor’, 'Sizi bu konularda sıkıyorum ama bunları halletmemiz gerekiyor’ gibi konuşmalar var. Bunlara ne diyeceksin?"

Konuşmaların kendisine ait olmadığını iddia eden Maskal, kapatılan Zaman gazetesi ile hiçbir alakası bulunmadığını, abone de olmadığını beyan etti.



