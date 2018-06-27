İSTANBUL (AA) - Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) Başkanı Murat Kösereisoğlu, Özel Güvenlik Görevlileri Günü ve Haftası dolayısıyla sektördeki tüm çalışanları kutlayarak, "Milletimizin huzuru ve güvenliği için kolluk kuvvetlerinin en büyük destekçisi olan özel güvenlik çalışanlarımızın başarısı hepimizi gururlandırmaktadır." açıklamasını yaptı.

Kösereisoğlu, Özel Güvenlik Görevlileri Günü ve Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, zor şartlarda görevlerini en iyi şekilde yerine getiren özel güvenlik sektörü çalışanlarını kutladı.

Milletin huzuru ve güvenliği için kolluk kuvvetlerinin en büyük destekçisi olan özel güvenlik görevlilerinin başarısının, herkesi gururlandırdığını dile getiren Kösereisoğlu, "Bu süre içerisinde görevleri başında hayatını kaybeden özel güvenlik görevlilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

Kösereisoğlu, sektörün en önemli sorunu olan çalışan haklarının iyileştirilmesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"GÜSOD olarak son yıllarda çalışanların haklarının iyileştirilmesi konusunda kayda değer çalışmalar yürüttük. İçişleri Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüz de bu konuya hassasiyet gösteriyor. Kendilerine müteşekkiriz. Özel güvenlik görevlileri için asgari ücretin yüzde 30-50 artırılması gerektiğine inanıyoruz. Yıllık izin haklarında iyileştirme, fazla mesailerinde ve özellikle tatil günleri çalışmalarında tatmin edici ücretlerin ödenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Keza emeklilik için gerekli prim gün sayısını azaltan fiili hizmet zammı ve görevi başında meydana gelebilecek iş kazalarının diğer riskli mesleklerde olduğu gibi maluliyet haklarının tanınmasını istiyoruz."

Kamu düzeninin tesisine yönelik kolluk kuvvetleri ile yakın iş birliği halinde olduklarını vurgulayan Kösereisoğlu, sektör bünyesinde 300 bin özel güvenlik görevlisi bulunduğu bilgisini verdi.

Kösereisoğlu, Türkiye'de özel güvenlik sektörünün, Avrupa ülkeleri arasında en hızlı büyüyen pazarlar arasında olduğunu, ayrıca teknoloji kullanımı ve uluslararası standartların uygulanmasıyla da dikkati çektiğini vurguladı.