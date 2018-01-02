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Özel güvenlikler üç aylık eğitime alındı

- Ülke genelinde çalışan özel güvenlik görevlilerinin sunduğu hizmetlerin kalitesinin artırılması amacıyla planlanan 3 aylık eğitimlere başlandı

Özel güvenlikler üç aylık eğitime alındı

ANKARA (AA) - Ülke genelinde çalışan özel güvenlik görevlilerinin hizmet kalitesinin yükseltilmesi için 3 aylık eğitimlere başlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı doğrultusunda, güvenlik hizmetlerindeki kalitenin artırılması amacıyla ülke genelinde çalışan özel güvenlik görevlilerinin bilgilendirilmelerine yönelik eğitimler planlandı.

Özel Güvenlik Daire Başkanlığı koordinasyonunda bugün başlayan ve 31 Mart'ta sona erecek eğitimler, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında görevli polis başmüfettişleri ile Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) yetkilileri tarafından veriliyor.

Eğitim kapsamında özel güvenlik görevlileri, "Etkili İletişim", "Genel Kollukla İlişkiler", "Aidiyet Duygusunun Geliştirilmesi", "Güvenlik Tedbirleri", "Özel Güvenlik Hukuku" ve "AFAD Bilinçlendirme" konularında dersler alıyor.

Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Burdur, Çankırı, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Karabük, Karaman, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Mardin, Muş, Niğde, Osmaniye, Siirt, Şırnak, Sinop ve Tunceli'de başlayan eğitimlerden ülke genelindeki tüm özel güvenlik görevlilerinin faydalandırılması amaçlanıyor.

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EğitimEmniyet Genel Müdürlüğüİçişleri Bakanı Süleyman Soyluözel Güvenlik Görevlileri
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