Özel güvenliklerin

ANKARA (AA) - ORHAN ONUR GEMİCİ/SERTAÇ BULUR - Özel güvenlik görevlilerinin kamu güvenliğini sağlarken kullandıkları "görev köpekleri"ne Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılacak sınavlarla standart getirilecek.

AA muhabirinin emniyet yetkililerinden bilgiye göre, özel güvenlik mevzuatında görev hayvanı kullanımıyla ilgili herhangi bir hüküm bulunmamasına rağmen bazı özel güvenlik şirketlerince kökeni bilinmeyen, beceri ve yeterliliklerini gösteren bir belge sahibi olmayan hayvanlar ile idarecilerinin, havalimanları, metro, alışveriş merkezleri, park, bahçe ve mesire alanı gibi yerlerde kullanıldığının tespit edilmesi üzerine İçişleri Bakanlığı yetkilileri harekete geçti.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Özel Güvenlik Hizmetlerinde Görev Hayvanlarının Kullanımı" genelgesinde özel güvenlik hizmetlerinde kullanılacak görev hayvanları ile ilgili standartlar yer aldı. Buna göre, görev hayvanlarının eğitimi bu hayvanları çalıştıracak kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından verilirken, görev hayvanları ile idarecilerinin sınavları, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı koordinesinde, İçişleri Bakanlığınca belirlenen komisyonlar tarafından yapılacak.

- Sınav kriterleri

Patlayıcı madde, uyuşturucu madde ve koruma branşlarının sadece birinden başvuruda bulunulabilecek.

İdareciler, aynı branşta iki farklı köpekle ayrı ayrı sınava başvurabilecek.

Sınav başvurularında görev köpeklerinin en az 1, en fazla 8 yaşında olması, idarecilerin de özel güvenlik görevlisi olma şartı aranacak.

Sınavdan önce kimlik ve çip tespiti yapılacak olan hayvanların aranan özelliklere ve fiziki şartlara uygun olup olmadıkları en az 3 uzman eğitmen tarafından kontrol edilecek ve değerlendirilecek.



Uyuşturucu ve patlayıcı madde arama uygulama sınavında köpeklerin, "serbest ve sistemli arama yapabilme", "idareci ile uyum", "sürekli arama", "dış etkenlere karşı tepki", "zorlukları aşma", "arama hırs ve isteği", "kondisyon", "madde bulma", "istenen tepki ve süreklilik", "yanlış tepki" konularında yeterlilikleri test edilecek.

Aynı sınav için köpek idarecileri ise "arama öncesi kontroller", "köpeği gözle takip ve dikkat", "köpeği yönlendirme ve kontrol", "motivasyonda süreklilik", "sistemli arama yapabilme", "köpeğine güven", "problem çözme", "karar verme yeteneği", "ödüllendirme zamanı", "köpekle oyun oynama" konularında değerlendirilecek.

Köpek ve idarecisinden kapalı alan, kargo ve araç aramalarında 10 dakikada, taşınabilir eşyalarda ise 5 dakikada hedef malzemeyi bulması beklenecek.

Koruma köpeği uygulamalı sınavında görev köpeklerine, "kolluk tutma", "kolluğu bırakma", "hırs", "silahlı adama saldırı", "silah sesine tepki", "çeviklik", "cesaret ve güven", "saldırıya gitme", "sevk kayışlı izle", "sevk kayışsız izle", "otur", "yat", "idareci yanında kal/bekle", "idareciden uzakta kal/bekle", "gel", "engel aşma" kriterlerinde yeteneğine göre puan verilecek.

Köpek idarecileri ise aynı sınavda, "köpeğine ilgi", "müdahale planı", "köpeğini motive etme", "köpeğini takip ve dikkat", "köpeğini yönlendirme", "ses tonlarını kullanma", "motivasyonda süreklilik", "üst araması yapabilme", "problem çözme", "karar verme yeteneği", "kendine güven" ile "ödül ve zamanlama" konularından değerlendirmeye alınacak.

Üç gün sürecek uygulamalı sınavlardan ortalama 80 puan alan köpek ve idarecisi başarılı sayılacak.

- Kimlik kartsız köpek ve idarecisi çalışamayacak

Sınavda başarılı olan köpek ve idarecileri, Özel Güvenlik Daire Başkanlığınca düzenlenen ve 2 yıl geçerli olan "Özel Güvenlik Görev Köpeği ve İdarecisi" kimlik kartı almaya hak kazanarak, havalimanları, metro, alışveriş merkezleri, park, bahçe ve mesire alanları gibi yerlerde halkın güvenliğini sağlamak üzere görev yapabilecek.

Kimlik kartı olmayan köpek ve idarecileri, özel güvenlik şirketlerince çalıştırılamayacak.

Söz konusu görev hayvanlarına yönelik denetlemeler, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı ve il valiliklerince yapılacak.



İki kez sınavlarda başarısız olan köpek ve idarecisi tekrar birlikte sınava başvuramayacak. Ancak farklı köpek ve idareci ile sınava başvuruda bulunulabilecek.

Sınavlar, her yıl mayıs ve haziran aylarında Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı koordinesinde yapılacak.

İlki 8 Mayıs 2017'de yapılacak sınava kadar il özel güvenlik komisyonlarından izin almak şartıyla özel güvenlik şirketleri, görev hayvanı ve idarecisini çalıştırabilecek.

- Başarısız görev köpekleri KEM'de sınava hazırlanacak

Öte yandan, sınav uygulaması kararı alınmadan önce, Mayıs 2016'da emniyet yetkililerince özel güvenlik görev köpekleri ve idarecilerine yönelik bir değerlendirme testi gerçekleştirildi. Değerlendirmeye katılan görev köpekleri ile idarecilerinden sadece yüzde 10'unun başarılı olması sonucu Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığına bağlı Köpek Eğitim Merkezi (KEM) devreye girdi.

Bu kapsamda, 2016'daki testlerde başarısız olan görev köpekleri ile idarecileri, 8 Mayıs'taki sınava ilişkin bilgilendirmek ve eksikliklerinin giderilmesine yardımcı olmak amacıyla bu tarihe kadar KEM'de uyum programına alınacak.

Böylece kamu güvenliğini sağlama noktasında önemli görülen görev köpekleri ile idarecilerinin, belli bir standarta ulaşmalarına destek verilecek.