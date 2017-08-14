ERZURUM (AA) - Erzurum'da, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen ortak operasyonda, bir özel harekat polisi güvenlik güçlerince yanlışlıkla bacağından vurularak yaralandı.

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum ve Ardahan'da görevli Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timlerince alınan istihbarat bilgileri doğrultusunda terör örgütü PKK mensuplarına yönelik ortaklaşa bir operasyon düzenlendiğini söyledi.

Ardahan sınırındaki Erzurum'un Şenkaya ilçesi Beşpınarlar Mahallesi kırsalında dün gerçekleştirilen operasyonda, PÖH mensubu Mehmet Okur Eker'in yaralandığını belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"PKK'ya yönelik operasyonda bir polisimiz kardeş kurşunu ile yaralandı. Çok şükür durumu iyi. Operasyon sırasında yanlış bir kod, yanlış bir anlaşmazlıktan dolayı güvenlik güçlerine ait kurşunla bir polisimiz yaralanmıştır. Şükür daha ciddi bir durum yaşanmamıştır."

Bilmez, polis memuru Eker'in, aynı gün kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sonrası taburcu edilip evinde istirahate çekildiğini söyledi.

Güvenlik güçlerinin olayın yaşandığı bölgede zaman zaman örgüte yönelik operasyonlar yaptığını aktaran Bilmez, şu an itibarıyla bölgede bir olumsuzluk bulunmadığını sözlerine ekledi.