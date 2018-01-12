Özel harekat polislerinin mezuniyet heyecanı

ANKARA (AA) - "Temel Özel Harekat Kursu"nu başarıyla tamamlayan 121 kursiyer için mezuniyet töreni düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özel Harekat Başkanlığında meslek mensupları arasından seçilen 228 kursiyer "54. Dönem Temel Özel Harekat Kursu"na katıldı.

Kursiyerlerden 4 aylık eğitimi başarıyla tamamlayan ve mezun olmaya hak kazanan 121 kursiyer için tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Özel Harekat Başkanı Selami Türker, talip oldukları bu zorlu görevde tüm kursiyerlere başarı diledi.

Törende, "Polis özel harekat olarak yılmayacağız, yıkılmayacağız, başaracağız" şeklinde ant içen mezun özel harekatçılar daha sonra bahçede dua etti.