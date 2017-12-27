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Özel harekatçılardan gerçeğini aratmayan tatbikat

- Osmaniye Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, senaryo gereği içindeki yolcularla birlikte bir midibüsü kaçıran teröristleri düzenledikleri operasyonla etkisiz hale getirdi

Özel harekatçılardan gerçeğini aratmayan tatbikat

OSMANİYE (AA) - Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği içindeki yolcularla birlikte bir midibüsü kaçıran teröristleri düzenledikleri operasyonla etkisiz hale getirdi.

Şube Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği iki terörist, içinde yolcu bulunan bir midibüsü kaçırdı.

Ellerinde tabanca ve bomba bulunan teröristlerin kaçırdığı midibüsü durduran ve etrafında güvenlik önlemi alan ekipler, teröristlere "teslim ol" çağrısında bulundu.

Çağrıya olumsuz yanıt verilmesi üzerine zırhlı araçlardan inen özel harekat ekipleri, sis ve ses bombalarıyla teröristlerin dikkatini dağıtarak midibüse kapı ve camlardan girdi. Saniyeler içinde teröristleri etkisiz hale getiren ekipler, kelepçeledikleri şüphelileri olay yerinden uzaklaştırdı.

Daha sonra bomba imha ekipleri, midibüste bulunan bombayı etkisiz hale getirdi.

Gerçeğini aratmayan tatbikatı izleyen İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, tüm personeli başarılarından dolayı kutladı.

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OsmaniyeÖzel HarekatTatbikat
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