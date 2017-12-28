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Özel hastanedeki soyunma odasına gizli kamera konulduğu iddiası

- Aydın'ın Nazilli ilçesinde özel hastanedeki kız stajyerlerin soyunma odasına cep telefonu yerleştirerek gizli çekim yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Özel hastanedeki soyunma odasına gizli kamera konulduğu iddiası

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde özel hastanede staj yapan kız öğrencilerin soyunma odasına cep telefonu yerleştirerek görüntülerini çektiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Nazilli'deki hastanede staj yapan 4 kız öğrenci, soyunma odasında buldukları, içinde görüntü kaydı yapan cep telefonu olan kutuyu yetkililere götürmek istedi. Bu sırada iddiaya göre, hastanenin temizlik görevlilerinden F.U, öğrencilerin elindeki kutuyu alarak uzaklaştı.

Öğrenciler, olayı hastane yönetimi ve okul müdürüne anlatarak savcılığa şikayette bulundu.

Başsavcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, temizlik görevlileri F.U. ile İ.A'yı gözaltına aldı.

F.U, emniyetteki işlemlerinin ardından, İ.A. ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

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