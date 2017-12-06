Özel Hava Alay Komutanlığındaki darbe girişimi davasında müebbet istemi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin Etimesgut'taki Özel Hava Alay Komutanlığı personeli 27 sanık hakkında açılan davada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 22 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını istedi.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki mahkeme salonunda, 20'si tutuklu, 27 kişinin yargılandığı davada cumhuriyet savcısı Hamza Yokuş, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, Ankara Etimesgut Özel Kuvvetler Hava Alay Komutanı Ümit Tatan'ın derdest edilip Akıncılar Üssü'ne götürülmesi, alay komutanlığı karargahının darbeci askerlerce ele geçirilmesi, Diyarbakır'dan uçakla gelen darbeci general Semih Terzi ve beraberindekilerin bu komutanlıkta görevli darbeci askerlerin idaresindeki iki helikopterle Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığına götürülmesi ve Terzi'nin vurulduktan sonra yine bu komutanlıkta görevli darbeci askerlerce helikopterle GATA'ya götürülmesinin yargılama konusu yapıldığı belirtildi.

Cumhuriyet Savcısı Yokuş, mütalaasında, sanıklardan Temel İlter Pala, Emre Kahraman, Eray Hazır, Mustafa Çokangın ve Yücel Fındık hakkında, delil yetersizliği sebebiyle atılı tüm suçlardan beraat talep etti.

Sanıklardan Türkay Bilge ve Fikret Girgin'in, haklarındaki "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamasından beraatini isteyen Yokuş, sanıklar Ahmet Balaban, Halit Kabil, Dursun Varlı, Ümüt Arif Bağ, Mehmet Sağlam, Murat Güler, Hüseyin Çakıroğlu, Burak Erhan, İzzet Henek, Fatih Ceylan, Emre Demir ve Ramazan Gülkaynak'ın, alay komutanı Ümit Tatan'a karşı işledikleri "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan cezalandırmalarını talep etti.

Savcı Yokuş, sanıklar Ahmet Balaban, Halit Kabil, Dursun Varlı, Ümüt Arif Bağ, Mehmet Sağlam, Murat Güler, Hüseyin Çakıroğlu, Burak Erhan, İzzet Henek, Fatih Ceylan, Harun Yıldız, Ramazan Gülkaynak, Murat Yeşilyurt, Türkay Bilge, Soner Erol, Özalp Yeşil, Süleyman Ektaş, Fikret Girgin, Mustafa Güngör, Umut Taşçı, Veli Tüven ve Emre Demir'in, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaada, tutuksuz yargılanan sanıklardan Veli Tüven ve Emre Demir'in tutuklanmaları talep edildi.

Savcılık mütalaasının ardından ara karar açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek, davayı 29 Ocak-2 Şubat 2018 tarihleri arasında görülmek üzere erteledi.







