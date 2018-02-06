Özel liseye geçiş sınavında

İZMİR (AA) - Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, bünyelerindeki fen ve teknoloji liseleri için kendi sınavlarını yapacaklarını, sınavda çoktan seçmeli soruların yanında video ve ses kayıtlarıyla aktarılacak açık uçlu soruların da bulunacağını ifade etti.

İzmir'de gelecek yıl eğitime başlaması planlanan Çiçekli'deki Bahçeşehir İzmir Fen ve Teknoloji Lisesi kampüsüyle ilgili basın toplantısı düzenleyen Yücel, 11 yıl önce ABD'deki STEM okullarını örnek alarak İstanbul'da kurdukları fen ve teknoloji lisesinden mezun olan öğrencilerin bugün dünyanın en prestijli kurumlarında çalışmaya başladığını belirtti.

Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik temelli eğitim verilen STEM'in ülke çapında yaygınlaşması için okul yatırımlarına devam ettiklerini aktaran Yücel, "Ülke olarak teknoloji üretebilmemiz, katma değeri yüksek üretim yapabilmemizin tek yolu STEM temelli eğitimden geçmektedir. Devletin de özel sektörün de buna benzer okullar açması lazım. İddiayla söylüyorum, İzmir'de de dünyanın en iyi STEM okullarından birini açıyoruz. Anaokulundan üniversiteye kadar eğitim veren bir kampüs olacak. 21 laboratuvarla bir çok mühendislik fakültesinde bulunmayan imkanlar bulunacak. Türkiye genelinde 13 noktada fen ve teknoloji lisesi açıyoruz. Her bir okul 50 öğrenci olmak üzere toplamda 500-600 civarı mezun verecek bu okullar. Ben bu mezunların ülkemize neler katacağını bugünden görebiliyorum." dedi.

- Özel okula burs bağışı

Bu liselerde eğitim gören öğrencilere bünyelerindeki vakıf tarafından burs sağlandığını, İzmir'de ilk kez başladıkları bir uygulamayla iş adamı Mehmet Gökdemir'in burs bağışında bulunduğunu, bu sayede öğrenci sayısını artıracaklarını bildiren Yücel, dünyada yaygın olarak kullanılan özel okullara burs bağışı sisteminin Türk iş dünyasınca da benimsenmeye başlandığına işaret etti.

Yücel, liseye giriş sınavlarının kalktığını, yeni açıklanan sınav sisteminde dileyen özel okullara kendi sınavını yapma imkanı getirildiğini de dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Biz fen ve teknoloji lisesi olarak kendi sınavımızı ayrı yapacağız. Bugüne kadar yapılan sınavların öğrenci seçme konusunda yeteri kadar ayırt edici olmadığını düşünüyoruz. STEM temelli eğitim veren bir okulun sınav içeriğinin farklı olması lazım.

Türkiye geneli 50 kampüsümüzde dijital ortamda yapılacak sınavda sadece çoktan seçmeli sorular olmayacak, ucu açık sorular da olacak. Fen ve matematikte ezberlenmiş bilgilerle sınav kazanmak yerine daha fazla yorum yapma, problem çözme kabiliyetini ölçen bir sınav olacak. Devletin yaptığı sınavı da gözardı etmeyeceğiz."

- Analiz soruları

Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Özge Aslan ise fen ve teknoloji liseleri için sınavın 17 Mart'ta yapılacağını, Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanında soruların sorulacağını, MEB müfredatından da yararlanacaklarını kaydetti.

Aslan, yapacakları sınavda öğrencilerin Türkçe alanında kulaklıktan dinledikleri metne analiz ve yorum getirmelerini isteyen sorularla fen bilimlerinde deneylerle ilgili videoları izleyerek çıkarım yapmasını isteyen soruların bulunacağını aktardı.

Burs bağışında bulunan iş adamı Mehmet Gökdemir ise yapacağı destekle geleceğin bilim insanlarının yetişeceğini belirterek, "10 sene içinde buradan mezun olan çocuklarımızdan mutlaka dünya çapında ses getireceklerin çıkacağına inanıyorum. Buraya gelenler seçilmiş çocuklar ve bunlara iş dünyası olarak daha çok destek olmalıyız" dedi.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ da STEM sistemiyle eğitim veren okulların ülke çapına yayılmasını bir milli seferberlik haline getirmek istediklerini kaydetti.