Özel öğretim kurslarına sıkı denetim

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 1 Ağustos itibarıyla sadece bir bilim grubunda eğitim verilmesi hükme bağlanan özel öğretim kurslarının ilk denetimlerinin 31 Ekim'e kadar yapılması ve gerekli idari para cezalarının kesilmesi talimatını verdi.

Yılmaz, illere gönderdiği genelgede, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle özel öğretim kurslarının, bir bilim grubunda hazırladığı ve bakanlığın onayladığı kurs programını uygulayabileceğini belirtti.

Genelgede, 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında özel öğretim kurslarının faaliyetlerine 1 Ağustos 2017 itibarıyla bir bilim grubunda devam edebileceğini hatırlatan Yılmaz, 4 Ağustos 2017 itibarıyla da bir bilim grubunda faaliyet göstermek üzere kurum açma izinleri düzenlenmeyen bu kurslar hakkında sürekli kapatma işleminin uygulanacağını bildirdi.

Özel öğretim kurslarının dönüşüm için gerekli işlemleri yerine getirmeleri yönünde düzenlemelerin yapıldığına işaret eden Yılmaz, bu kurumların dönüşümleriyle ilgili işlemlerin 4 Ağustos 2017'de tamamlandığını vurguladı.

Yılmaz, özel öğretim kurslarının bakanlıkça belirlenmiş esaslara uyup uymadığı, onay aldıkları bir bilim grubunda eğitim verip vermediği ve çalıştırdıkları eğitim personelinin onay alınan bilim grubuna uygun olup olmadığı konularının takibi ile denetiminin önem kazandığını kaydetti.

Bakanlığın gözetim ve denetiminde faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarının mevzuata aykırı fiilleri ile bunlara uygulanacak cezai yaptırımların Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda belirlendiğini ifade eden Yılmaz, bu kapsamda, haftalık ders çizelgesi ve programların bakanlık izni olmadan uygulanması halinde brüt asgari ücretin 5 katı idari para cezası verileceğini hatırlattı.

Bu kapsamda, özel öğretim kurslarının 31 Ekim 2017'ye kadar denetimlerinin yapılması gerektiğini bildiren Yılmaz, denetimlerde, mevzuata aykırı fiillerin düzeltilip düzeltilmediğinin tespiti amacıyla 22 Aralık 2017'ye kadar ikinci denetimlerin gerçekleştirilmesini istedi.

Aynı fiillerin tekrarı halinde kanunda idari para cezasının 5 katı artırılarak verileceğinin hüküm altına alındığını belirten Yılmaz, sonrasında bu kurumların 19 Ocak 2018'e kadar tekrar denetlenerek, mevzuata aykırı fiillerin üçüncü kez devamı halinde kurum açma izni ile iş yeri açma ruhsatının iptal edileceğini bildirdi.

Bakan Yılmaz, özel öğretim kurslarının bu esaslar dikkate alınarak denetlenmesi talimatını verdi.