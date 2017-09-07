Özel okul teşvik hakkı başvuru sonuçları açıklandı

ANKARA (AA) - Özel okullarda okumak isteyen öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığınca verilen eğitim ve öğretim desteği başvuru hakkı sonuçları açıklandı

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu yıl özel okul teşvik başvurusu için 589 bin 515 öğrenci ve 8 bin 499 özel okul müracaat etti. Teşvikten yararlanmak isteyen öğrencilerin e-Okul, özel okulların ise MEBBİS üzerinden yaptıkları başvuru süresi dün sona erdi.

Eğitim ve öğretim desteğine müracaat eden okullar ve illerin destek kontenjanları ile tercih işlemi yapabilecek öğrenci listesi, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü internet sayfasında ilan edildi. Tercih işlemi yapmaya hak kazanan öğrenciler tercihlerini, bu günden itibaren 14 Eylül'e kadar tamamlayacak.

Teşvikten yararlanma hakkı kazanan öğrencilerin 15 tercih hakkı bulunuyor. Bakanlık yetkilileri, velileri okul ücretleri ve diğer şartlar hakkında bilgilenmeleri konusunda uyardı.

Teşvik aldığı kesinleşen öğrenci listesi 15 Eylül'de açıklanacak. Teşvik almaya hak kazanan öğrencilerin 22 Eylül'e kadar kayıt hakkı kazandığı okula kayıt yaptırmaları gerekiyor. Bu süre içerisinde kaydını yaptırmayan öğrenciler ise destekten yararlanamayacak.

Okulların boş kalan kontenjanları için yeniden tercih alınmayacak ancak öğrencilerin önceki tercihleri doğrultusunda ek yerleştirmeler yapılacak. Teşvik başvuru süreci 29 Eylül'de tamamlanmış olacak.

2017-2018 öğretim yılında eğitim ve öğretim desteği kapsamında tercih yapılabilecek özel okulların listesine "https://ookgm.meb.gov.tr/" internet adresinden erişilebilecek.

- 75 bin öğrenci ilk defa destek alacak

Milli Eğitim Bakanlığınca, her yıl özel okullarda okuyan öğrencilere verilen eğitim ve öğretim desteği kapsamında 2017-2018 öğretim yılında okul öncesi eğitim kurumlarında okuyan öğrencilere 3 bin 60 lira, ilkokul ve temel liselerde öğrenim gören öğrencilere 3 bin 680 lira, ortaokul ve diğer liselerde öğrenim gören öğrencilere ise 4 bin 280 lira destek ödemesi yapılacak.







































