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Özel okullara "ücret ilanı" düzenlemesi

- Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan yeni düzenleme kapsamında, özel okullar, bir sonraki yılın eğitim ve öğretim ücreti ile takviye kursları, yemek, servis, kıyafet, kırtasiye, yatakhane gibi diğer ücretleri, ocak ayından itibaren mayıs sonuna kadar ilan edecek - Bu ilanlarda, ders yılı veya ders saati ücretiyle birlikte, peşin veya taksitli ödemeler ve diğer indirimler de belirtilecek

Özel okullara

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan yeni düzenleme kapsamında, özel okullar, bir sonraki yılın eğitim ve öğretim ücreti ile takviye kursları, yemek, servis, kıyafet, kırtasiye, yatakhane gibi diğer ücretleri, ocak ayından itibaren mayıs ayının sonuna kadar ilan edecek.

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce, kayıt sırasında veliler ile özel okullar arasında imzalanacak kayıt sözleşmesi güncellendi.

Buna göre, okulun ara sınıflarının eğitim ücreti, bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen ücrete (Y.İ-ÜFE+TÜFE)/2 oranına en fazla yüzde 5 artış yapılarak hesaplanacak.

Özel okullar, bir sonraki yılın eğitim ve öğretim ücretini ve takviye kursları, yemek, servis, kıyafet, kırtasiye, yatakhane gibi diğer ücretleri, ocak ayından itibaren mayıs ayının sonuna kadar ilan edecek.

Bu ilanlarda ders yılı veya ders saati ücretiyle birlikte, peşin veya taksitli ödemeler ve diğer indirimler de belirtilecek. Özel okullar, süresi içinde eğitim ve öğretim ücretini ilan etmemeleri halinde, okulun bir önceki yılın sözleşmesindeki eğitim ve öğretim ücreti geçerli olacak.

Sosyal ve kültürel faaliyetler, gezi ve gözlem gibi diğer etkinlikler için ücretler, faaliyet öncesi belirlenecek.

Kurs ve faaliyetlere katılım ise veli veya vasi izni doğrultusunda gerçekleşecek. Özel okullar, öğrenci veya velilerinden beceri eğitimi veya staj çalışması adı altında ayrı bir ücret talep etmeyecek.

Eğitim ve öğretim ücreti, kurum adına açılan ve valiliğe bildirilen banka hesap numarasına yatırılarak tahsil edilecek. Öğrencilerden alınan ücretler, e-Okul sistemine işlenecek ve velilerin bilgisine sunulacak.

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